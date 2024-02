Luce Solare: Effetti della Luce Solare e dei Raggi UV sulla Pelle

Il sole è in grado di originare differenti radiazioni elettromagnetiche , alcune visibili e altre invisibili, aventi caratteristiche e proprietà differenti. Più nel dettaglio, le radiazioni elettromagnetiche prodotte dal sole in grado di oltrepassare l'atmosfera terrestre sono:

Effetti della Luce

Effetti di Luce Solare e Radiazioni UV sulla pelle

Partiamo col dire che non tutte le radiazioni che arrivano sulla superficie cutanea vengono assorbite e trasmesse alle strutture epidermiche e dermiche; difatti, una parte viene riflessa dallo strato corneo. Ad ogni modo, quando la pelle viene sollecitata dalla radiazione solare, l'organismo mette in atto i seguenti meccanismi di difesa:

Shutterstock

Attivazione della pigmentazione e aumento della melanogenesi (produzione di melanina). Questo meccanismo è il primo strumento di difesa che la pelle adotta per proteggersi dai raggi UV. Inizialmente si produce una pigmentazione immediata ma transitoria , imputabile alla foto-ossidazione della melanina già presente nei melanosomi, causata in particolar modo dai raggi UVA. Se l'esposizione continua, si assisterà poi alla comparsa della pigmentazione duratura indotta dai raggi UVB.

e aumento della (produzione di melanina). Questo meccanismo è il primo strumento di difesa che la pelle adotta per proteggersi dai raggi UV. Inizialmente si produce una , imputabile alla già presente nei melanosomi, causata in particolar modo dai raggi UVA. Se l'esposizione continua, si assisterà poi alla comparsa della pigmentazione duratura indotta dai raggi UVB. Lo strato corneo inizia ad ispessirsi in seguito ad un'aumentata mitosi delle cellule basali dell'epidermide.

inizia ad in seguito ad un'aumentata mitosi delle cellule basali dell'epidermide. Aumenta la produzione di acido urocanico, composto presente nella cute e nel sudore. Si tratta di un metabolita dell'amminoacido istidina ed è capace di assorbire i raggi UVB.

Altre risposte biologiche che possono verificarsi quando la pelle si trova esposta alla luce del sole consistono in:

Attivazione degli enzimi superossido dismutasi (SOD) e glutatione perossidasi (GSH), quali scavenger delle forme reattive dell'ossigeno ("spazzini di radicali liberi" o radical scavengers);

(SOD) e (GSH), quali delle forme reattive dell'ossigeno ("spazzini di radicali liberi" o radical scavengers); Attivazione dei meccanismi di riparazione e replicazione del DNA ;

e ; Accumulo di β-carotene , una molecola antiossidante che agisce come silenziatore dell'ossigeno singoletto e come stabilizzatore di membrana;

, una molecola antiossidante che agisce come silenziatore dell'ossigeno singoletto e come stabilizzatore di membrana; Accelerazione della proliferazione pilifera.

Lo sapevi che… Anche peli e capelli rappresentano una difesa dell'organismo dai raggi UV.

Effetti Benefici della Luce Solare

L'esposizione alla luce del sole può avere anche alcuni effetti benefici. Per ottenerli, tuttavia, non è certo necessario ricorrere a lunghe esposizioni e, al tempo stesso, non è nemmeno necessario abbronzarsi. Difatti, è bene ricordare che l'abbronzatura - quindi, l'iscurimento o pigmentazione della pelle - rappresenta un meccanismo di difesa messo in atto dall'organismo per evitare i danni provocati dalle radiazioni solari. Al contrario, sembra che per ottenere effetti benefici, sia sufficiente esporsi al sole pochi minuti al giorno. Entrando più nel dettaglio, un'esposizione di questo tipo favorisce:

La produzione di vitamina D nello strato delle cellule spinose (azione anti-rachitica);

nello strato delle cellule spinose (azione anti-rachitica); Un' azione disinfettante della cute;

della cute; Un'azione antinfiammatoria nei confronti di dermatite atopica e psoriasi.

Danni Causati dai Raggi UV

L'esposizione prolungata e incontrollata alla luce del sole - ancor peggio se effettuata senza l'utilizzo di prodotti solari e indumenti protettivi - può avere numerosi effetti dannosi - sia visibili, che "invisibili" - e portare alla comparsa di:

Shutterstock