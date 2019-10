Comunemente, i filtri solari vengono suddivisi in due categorie: filtri fisici e filtri chimici ; anche se, come vedremo nel corso dell'articolo, una simile suddivisione potrebbe risultare impropria, benché ormai comune e consolidata.

I prodotti solari sono considerati come prodotti cosmetici a tutti gli effetti il cui uso è destinato all'applicazione sulla cute allo scopo di proteggerla dai raggi ultravioletti (siano essi naturali o artificiali), in particolare, di tipo A e di tipo B (UVA e UVB). Gli ingredienti che conferiscono queste proprietà protettive sono proprio i filtri solari.

Entrando più nel dettaglio, i filtri solari sono composti chimici aventi differente struttura , ma tutti capaci - in misura più o meno intensa - di assorbire , diffondere e/o riflettere i raggi ultravioletti; per tale ragione, essi vengono impiegati all'interno dei prodotti solari. Tuttavia, non tutte le molecole dotate delle suddette proprietà possono essere utilizzate all'interno dei prodotti cosmetici. Difatti, i filtri solari che possono essere definiti tali e utilizzati all'interno di preparazioni cosmetiche sono regolamentati dalla normativa vigente e il loro elenco è presente nell' allegato VI del regolamento CE n.1223/2009 e successive modifiche sopra citato.

I filtri solari vengono abitualmente suddivisi in due gruppi: filtri chimici e filtri fisici . In verità, una distinzione che utilizza una terminologia di questo tipo potrebbe essere fuorviante e non propriamente corretta. Difatti, tutti i filtri solari sono composti chimici in grado di proteggere - attraverso differenti meccanismi d'azione - la pelle dai raggi UV . Tutti i filtri solari sono, infatti, in grado di assorbire, riflettere o diffondere le radiazioni ultraviolette in maniera più o meno accentuata: alcuni di essi ne assorbono una piccola porzione e ne riflettono la maggior parte; altri, invece, presentano capacità assorbenti la radiazione maggiori. Nei capitoli successivi, la differenza fra queste tipologie di filtri solari verrà meglio descritta.

Filtri Fisici

Filtri Fisici: Cosa Sono e Proprietà

Si definiscono filtri fisici quei filtri capaci di riflettere e/o diffondere le radiazioni ultraviolette. Tuttavia, è bene precisare che ciò non significa necessariamente che i filtri solari classificati come fisici non siano in grado di assorbire i raggi UV, solo non lo fanno in maniera significativa e il meccanismo con il quale esercitano la loro azione protettiva consiste prevalentemente nella riflessione/dispersione degli ultravioletti.

I filtri fisici vengono anche chiamati filtri inorganici o insolubili. Si tratta, infatti, di molecole inorganiche (nel linguaggio chimico, significa che non presentano atomi di carbonio all'interno della loro struttura) e, più precisamente, di ossidi che - una volta applicati - si presentano in forma di particolato (da qui, probabilmente, deriva il nome di filtri fisici).

Con le modifiche al regolamento CE n.1223/2009 del 2009, attualmente, sono ammessi i seguenti filtri fisici all'interno dei prodotti solari:

Il regolamento sui prodotti cosmetici determina anche la concentrazione massima di filtro che si può utilizzare nel prodotto finito e quali caratteristiche devono possedere le particelle, in particolare, quelle che si trovano in forma "nano" (diametro, solubilità, purezza, rivestimento, ecc.).

Lo stesso regolamento, inoltre, specifica che questa tipologia di filtri non deve essere utilizzata "nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione" (ad esempio, prodotti spray).

Filtri fisici: proprietà e vantaggi

I filtri fisici sono fotostabili, non reagiscono con i filtri chimici e vengono spesso usati in associazione a questi, anche ad elevate concentrazioni, determinando un effetto sinergico che permette di raggiungere valori molto elevati di SPF (Sun Protection Factor - Fattore di Protezione Solare).

Filtri fisici: svantaggi e controversie

Una volta applicati sulla cute, i filtri fisici tendono a dare origine al cosiddetto "effetto bianco" o "effetto fantasma", poiché - oltre a riflettere le radiazioni ultraviolette - riflettono anche la luce visibile. L'utilizzo di nanoparticelle dovrebbe risolvere questo problema, o perlomeno dovrebbe ridurlo. Di contro, l'uso di filtri fisici in forma di nanoparticelle ha suscitato alcuni dubbi in merito alla loro sicurezza d'uso. Secondo alcuni studi, infatti, le particelle di così piccole dimensioni possono essere assorbite dalla pelle causando danni, soprattutto se l'applicazione si protrae per lunghi periodi. D'altro canto è bene precisare che, normalmente, se una data molecola ha ricevuto l'autorizzazione per poter essere utilizzata all'interno di prodotti cosmetici, questo significa che ha superato tutti i test destinati a determinarne efficacia e sicurezza d'uso.