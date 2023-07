Preparazione della corsa campestre

La corsa campestre è una specialità atletica di running impegnativa e, allo stesso tempo, ricca di fascino.

In questo tipo di corsa l'atleta è a diretto contatto con la natura, cercando di fronteggiare tratti fangosi, salite, discese, buche ed ostacoli naturali.

Le campestri vengono corse nei periodi invernali e vengono spesso utilizzate per preparare la stagione primaverile ed estiva.

Per correre con successo una campestre occorre avere spiccate doti di resistenza muscolare, oltre, ovviamente, ad una buona base di resistenza generale.

Questa attività richiede infatti frequenti cambi di ritmo e dell'azione di corsa.

E' importante anche la motivazione con la quale la si affronta in quanto non tutti sono psicologicamente in grado di affrontare e superare la fatica.