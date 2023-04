Corsa, Salute e Dimagrimento

La corsa è un' attività fisica che può apportare numerosi benefici alla salute, sia fisica che mentale. Ma è importante allenarsi in modo corretto e graduale , per evitare infortuni muscolari e articolari.

La corsa , essendo un' attività aerobica , è molto utile per mantenere e migliorare salute e vitalità nel corso degli anni. Tra i benefici della corsa e in generale di tutte le altre attività a prevalente impegno cardiovascolare (ciclismo, sci di fondo , nuoto, ginnastica aerobica ecc.), rientrano:

Come allenarsi

Come appena visto, la corsa è un'attività che, nelle giuste condizioni, favorisce il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute, e può essere di aiuto nella gestione di alcune sintomatologie.

Ma, come ogni attività sportiva, è doveroso praticarla con cautela e intelligenza, soprattutto se si è dei principianti; se si è portatori di qualche patologia importante, poi, è raccomandabile anche consultare il medico di riferimento.

Come deve essere l’allenamento per la Corsa?

La corsa è uno sport che richiede aderenza al programma di allenamento, ossia regolarità, per ottenere il risultato ricercato (dimagrimento o semplicemente tenersi in forma, per le persone comuni; miglioramento della performance sportiva, per gli agonisti).

Secondo gli esperti, nello sport, per dare continuità a un programma di allenamento, quest'ultimo dovrebbe essere:

Realistico,

Piacevole e

Flessibile.

Realistico

Un programma di allenamento per la corsa è realistico quando si concilia con il tempo a disposizione della persona che lo svolge.

Un individuo con figli e che lavora, con molta probabilità, avrà meno tempo di chi non ha ancora una famiglia; pertanto, è impensabile che il programma di allenamento sia il medesimo.

Chiunque voglia intraprendere un programma di allenamento per la corsa deve valutare le sue disponibilità in termini di tempo, in modo tale da poter stabilire con precisione:

Quante volte riesce ad allenarsi a settimana;

Quanti minuti/ore riesce a dedicare alla singola seduta di allenamento.

Per quest'analisi, bisogna essere oggettivi, realisti per l'appunto; altrimenti, c'è il rischio di saltare il primo allenamento già nelle prime settimane.

Piacevole

Un programma di allenamento che alimenta l'entusiasmo e la motivazione di chi lo segue favorisce l'aderenza al programma stesso; viceversa, un piano che annoia induce all'abbandono precoce.

Esistono tanti tipi di corsa: la corsa ad andatura costante, la corsa su lunghe distanze, la tempo run, la corsa a intervalli (HIIT), la corsa progressiva ecc.

È giusto e consigliabile scegliere la tipologia di corsa che piace e motiva di più; chiaramente, hanno maggiore possibilità di scelta gli atleti amatori e tutti coloro che vogliono correre per mantenersi in forma (l'atleta agonista ha poche possibilità di scelta, se vuole raggiungere un certo risultato).

C'è, tuttavia, un aspetto da segnalare: non tutti i tipi di corsa hanno gli stessi effetti sul corpo umano; per esempio, ce ne sono alcuni più indicati di altri per il dimagrimento.

A ogni modo, diversi studi hanno dimostrato che gli atleti non appassionati al loro programma di allenamento falliscono più spesso di quelli che trovano il loro piano stimolante ed entusiasmante.

Flessibile

Un programma di allenamento è considerato flessibile quando è possibile adattarlo, senza particolari ripercussioni, agli eventuali impegni improvvisi che potrebbero palesarsi durante la settimana o nel corso della vita.

Può essere un contrattempo di lavoro, la nascita di un figlio, una lite con un familiare ecc.

Questi imprevisti non solo sottraggono tempo all'allenamento, ma incidono anche sui livelli energetici della persona; se il programma è flessibile, l'impatto sarà più contenuto e, anche se con tempistiche differenti rispetto alla previsione, l'atleta riuscirà comunque a portare avanti il piano.

Corsa e adattamento all’allenamento

Se praticata con regolarità, qualsiasi attività sportiva, che sia corsa o altro, innesca una serie di processi fisiologici all'interno del corpo umano, tali per cui muscoli, articolazioni, tendini, apparato cardiocircolatorio ecc. si abituano all'esercizio.

Quello appena descritto è il cosiddetto adattamento.

L'adattamento è la spiegazione del perché una corsa di 20 minuti, per un principiante all'inizio di un percorso di allenamenti, risulta impegnativa, mentre non lo è più dopo 6 settimane di allenamenti regolari; è anche il motivo per cui una persona abituata a correre ad andatura costante, anche per tanti minuti, trova molto sfiancante una corsa a intervalli relativamente breve.

L'adattamento è, senza dubbio, un segnale che l'allenamento ha dato i suoi frutti; tuttavia, è indicativo anche del fatto che lo stimolo prodotto dall'esercizio fisico non sarà più ugualmente efficace come all'inizio del programma di allenamento.

Ecco, allora, che, una volta che il corpo si è adattato a quel dato stimolo, occorre apportare una variazione al piano di allenamento;

Il cambiamento potrebbe riguardare il tipo di corsa, i minuti di allenamento, l'intensità del passo, il numero di allenamenti settimanali ecc.

L'obiettivo è creare una nuova sollecitazione, al fine di innescare un nuovo processo di adattamento.

Lo sapevi che… L'adattamento è la risposta a uno stress che il corpo umano è in grado di gestire, abituandosi ai nuovi stimoli.

Quanto volte correre a settimana?

La risposta dipende da vari fattori, tra cui principalmente livello di esperienza, obiettivi e tempo a disposizione.

In linea generale, per una persona che vuole tenersi in forma o per quella che vuole dimagrire, l'indicazione è correre 3-4 volte a settimana, per almeno 30 minuti, facendo seguire al giorno di allenamento un giorno di riposo.

In questa tipologia di atleti, il giorno di riposo permette a muscoli, articolazioni e tendini di recuperare dallo stress prodotto dalla corsa, così da essere nuovamente performanti per la seduta successiva.

Attenzione a cosa aggiungono, però, molti esperti del settore a riguardo: il giorno di riposo non va inteso come completa inattività; è fortemente raccomandato, infatti, sfruttare queste giornate (almeno un paio) per praticare un'attività complementare di tonificazione muscolare degli arti inferiori e di quelli superiori, per mezzo di un allenamento con i pesi o a corpo libero.

20-30 minuti di tonificazione muscolare sono sufficienti a conseguire dei risultati utili.

Perché abbinare la corsa all'allenamento con i pesi? Gli esperti danno due motivazioni: La prima è che una muscolatura più forte riduce le sollecitazioni meccaniche che la corsa ha sulle articolazioni (chiaramente il riferimento è agli arti inferiori).

La seconda è che muscoli più tonici riducono il rischio di infortuni (tra cui lesioni muscolo-tendinee, sovraccarico funzionale, ecc).

Come iniziare a correre?

Questo paragrafo è rivolto a chi vuole iniziare a correre partendo da zero (persona con un passato di vita sedentaria) o dopo un infortunio di durata medio-lunga.

Prima fase

Per il primo periodo, il programma è composto unicamente da sedute di camminata a passo sostenuto, la cui durata aumenta con il passare delle settimane.

La camminata serve a dare un primo stimolo, simile a quello della corsa, a muscoli, articolazioni e tendini, con l'intento di migliorare il livello di fitness e indurre un iniziale processo di adattamento.

In genere, 6-7 settimane è un arco temporale appropriato per preparare il fisico alla seconda fase, dove si comincerà a correre veramente.

Si comincia con camminate di 15-20 minuti, fino ad arrivare a sedute di 60 minuti nell'ultima settimana.

Si consigliano tra i 4 e i 5 allenamenti a settimana.

Ovviamente, il minutaggio complessivo settimanale andrà crescendo: da 100-120 minuti per la prima settimana a 160-180 per l'ultima.

Seconda fase

La seconda fase del programma include i primi accenni di corsa; le prime sedute, tuttavia, saranno ancora esclusivamente a base di camminate a passo sostenuto, di durata tra i 30 e i 50 minuti (per un totale settimanale di 150-160 minuti).

Le sedute di corsa vedono un'alternanza con momenti di camminata: inizialmente, il rapporto in minuto tra corsa e camminata è di 1:1 (es: 1 minuto di corsa e 1 minuto di camminata); successivamente, e fino a fine programma, diventa di 2:1 a favore della corsa (es: 2 minuti di corsa e 1 minuto di camminata).

Anche questo programma deve occupare una finestra temporale di 6-7 settimane.

Se si svolgono 4 sedute a settimana (più un'eventuale quinta di camminata), alla fine del periodo si dovrebbe essere in grado di completare un allenamento di corsa alternato a camminata della durata complessiva di 50 minuti.

Diversamente dalla prima fase del programma, il minutaggio settimanale complessivo si mantiene abbastanza stabile (tra i 140 e i 170 minuti totali, assodato che si facciano 4 allenamenti).

È da segnalare che gli allenamenti di corsa andrebbero preceduti e seguiti da una camminata di riscaldamento/defaticamento di circa 5 minuti.

Terza fase

La terza e ultima fase del programma per novizi ha come obiettivo preparare l'atleta a compiere un tot di chilometri di corsa continua (in genere sono 5 km).

Il programma si basa in larga misura sull'approccio alternato corsa-camminata: inizialmente, si parte con un rapporto di 3:2 a favore della corsa; poi, con il passare delle settimane, i minuti di corsa aumentano, mentre quelli di camminata si riducono (es: 7 minuti di corsa e 1 minuto di camminata).

Se si svolgono 4 allenamenti a settimana, in 6-7 settimane si dovrebbe riuscire a raggiungere lo scopo del programma: coprire una distanza di tot km (di solito 5) esclusivamente in corsa continua.

Il minutaggio settimanale sale ulteriormente e può variare da 150 a 190 minuti circa.

Come in precedenza, prima e dopo la corsa è prevista una camminata di riscaldamento/defaticamento di 5 minuti.

Corsa e allenamento di scarico

Una nota in merito al concetto di scarico (o deload) è doverosa.

Per scarico si intende, in genere, una settimana in cui l'allenamento è più leggero.

Nel caso specifico della corsa, significa che la seduta sarà più breve e l'intensità (il passo) più leggera.

Lo scarico è fondamentale per dare all'organismo la possibilità di rigenerarsi, smaltendo la fatica, la quale rappresenta un ostacolo al miglioramento delle prestazioni.

In qualsiasi sport, l'allenamento aumenta non solo il livello di fitness, ma anche quello della fatica.

Quando la fatica cresce troppo, la prestazione in allenamento non è più ottimale, ragion per cui il livello di fitness non sale più come si desidera.

Lo scarico va inserito in modo strategico durante il programma di allenamento proprio per evitare lo stallo nella crescita del livello di fitness.

Esistono numerose teorie relativamente al quando fare scarico; c'è chi dice ogni 4 settimane, chi ogni 8 ecc.

In questa sede, si eviterà di dare un'indicazione precisa a riguardo, poiché l'inserimento dello scarico dipende dal programma di allenamento, dal livello di esperienza dell'atleta e dagli imprevisti della vita quotidiana.

Un aspetto, tuttavia, è da analizzare: i segnali indicativi dell'esigenza di uno scarico; ecco quali parametri valutare: