Fabbisogno calorico nelle diverse attività sportive e non

Nella seguente tabella sono riportati i dispendi energetici di diverse attività fisiche. I valori sono espressi in Kcal per chilogrammo di peso corporeo.

Per ottenere una stima del consumo calorico totale moltiplica il valore di tabella per il tuo peso corporeo e dividilo o moltiplicalo per il tempo impiegato in tale attività.

Esempio: calcolare il dispendio calorico di Carola, che pesa 53 Kg e che pratica aerobica intensa per 20 minuti.

Dalla tabella ricaviamo il dispendio calorico per Kg per ora, che per l'aerobica intensa è di 7 Kcal.

Moltiplichiamo 7Kcal per il peso di Carola: 7x53= 371Kcal/ora.

Per ottenere il dispendio energetico in 20 minuti moltiplichiamo 371 per 20 (i minuti di attività) e dividiamo il risultato per 60 (i minuti che compongono l'ora)=123.5Kcal

Vuoi calcolare online il consumo calorico nelle diverse attività sportive?

Consumo calorico personalizzato