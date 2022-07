Psicologia della dieta: cosa e come cambiare per raggiungere l’obbiettivo

Inutile girarci intorno, la buona riuscita della dieta dipende prima di tutto dall'aspetto psicologico.

È quindi necessario andare in terapia per perdere peso? No (o forse sì, dipende).

Di sicurò però, mettere ordine tra le priorità, imparare ad ascoltarsi e ad accettarsi, e diventare consapevoli delle ragioni che ci spingono a dimagrire, rappresenta il "grosso" del lavoro. Alla costruzione della dieta ci penserà poi il dietista.

È per questo che, ormai da una trentina d'anni, diversi sistemi nutrizionali si basano sul principio di autoregolazione ed aboliscono, invece, il concetto di restrizione.

Funzionano? Certe volte sì e altre no. Questo soprattutto perché, anche in questo caso, molti utenti confidano nel "miracolo".

D'altro canto, essere più "skillati" non significa necessariamente riuscire nell'impresa. Inoltre, ad ogni modo, tutte le nozioni e i concetti del mondo non sostituiranno mai l'elemento motivazionale – anche se è innegabile che una terapia nutrizionale mal-fatta potrebbe boicottare anche il paziente più determinato.

Di seguito riassumeremo brevemente alcuni consigli psico-nutrizionali, utili a raggiungere e a mantenere il "giusto peso" per sempre.