Coniglio che non mangia: è grave?

Un coniglio che non mangia può essere problematico, specie se non si interviene subito non capendo le cause che lo spingono al digiuno. A differenza di molte altre specie, che riescono a sopportare occasionalmente la mancanza di un pasto, i conigli hanno bisogno di mangiare regolarmente per mantenere in movimento le viscere.

Se il tuo coniglio ha smesso completamente di mangiare, corre il rischio di gravi complicazioni come stasi intestinale, blocco intestinale, disidratazione e malattie del fegato.