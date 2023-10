Come si fa a riconoscere un pesce malato in acquario? Riconoscere un pesce malato in acquario è essenziale per garantire la salute non solo del singolo esemplare, ma di tutti quelli che vivono nell'acquario casalingo. Molto spesso infatti queste patologie sono provocate da parassiti infestanti che provocano uno squilibrio fra i batteri che si trovano nell'acqua e i pesci stessi. Le cause del malessere possono essere varie, legate a una pulizia inadeguata, a una dieta squilibrata oppure a fattori come stress, nebbia batterica o all'introduzione di pesci già malati. Identificare i sintomi delle varie patologie e i comportamenti collegati è determinante per intervenire con tempestività, salvando il pesce malato e ristabilendo il giusto equilibrio nell'acquario.

I segnali che un pesce è malato Pinne serrate

Pinne tenute molto vicino al corpo

Pinne sfilacciate

Gonfiore

Occhi ingranditi

Nuoto irregolare

Posizione sul fondo

Respiro affannoso in superficie

Tendenza a strusciarsi sulle piante dell'acquario

Perdita d'appetito

Comparsa di macchie bianche sulle pinne

Presenza di parassiti sul corpo

Macchie sulle pinne oppure sul corpo

Il pesce anche se normalmente attivo resta immobile

Se il pesce ha le pinne chiuse Se il pesce galleggia nell'acquario, tenendo le pinne chiuse senza muoverle, probabilmente sta incubando una patologia e non ha ancora mostrato i sintomi. Per questo andrebbe tenuto d'occhio per capire da dove deriva questo comportamento. Potrebbe infatti trattarsi anche di stress dovuto ad alcuni cambiamenti apportati all'acquario, come un cambio delle piante, una pulizia generale o altre azioni che potrebbero aver tolto spazio vitale al pesce.

Il pesce resta sul fondo senza nuotare Se il pesce boccheggia e non nuota oppure nuota lentamente, il Ph dell'acqua potrebbe essere eccessivamente alto. Questa situazione è pericolosa per ogni specie di pesce, per questo motivo le condizioni dell'acqua andrebbero controllate tempestivamente di fronte ai primissimi segnali.

Il pesce si trova in posizione laterale sul fondo Se il pesce resta immobile sul fondo, posizionandosi su un fianco, i motivi potrebbero essere diversi. Nella maggior parte dei casi l'acqua presenterà un'altissima concentrazione di nitrato. La soluzione in questo caso è aggiungere delle piante con crescita rapida e piante galleggianti. In altri casi il pesce potrebbe avere dei problemi di vista che non gli permetterebbero di restare in equilibrio.

Il pesce si struscia contro gli oggetti presenti nell’acquario Se il pesce si struscia continuamente contro i vari oggetti presenti nell'acquario potrebbe avere dei parassiti. Quest'ultimi sono particolarmente fastidiosi e provocano dei cambiamenti evidenti nel comportamento del pesce. Solitamente a questo sintomo si aggiungono altri segnali, come branchie arrossate o puntini bianchi sul corpo. Non c'è da preoccuparsi invece se hai toccato il pesce con le mani oppure è stato a contatto con la rete, in questo caso il sintomo scomparirà presto.

Il pesce respira, ma non si muove Se il pesce non si muove, ma respira, potrebbe essere stato colpito da un'infezione. Solitamente le infezioni all'interno dell'acquario vengono provocate da batteri che attaccano le piante, da un cambiamento nell'acqua oppure dalla presenza di un altro pesce morto oppure malato. La prima cosa da fare in questi casi è valutare le condizioni dell'acqua e cercare di capire come si evolvono le condizioni del pesce.

Il pesce non mangia Se il pesce non mangia questo potrebbe avvenire per vari motivi. In alcuni casi l'animale si sta semplicemente abituando ad un alimento nuovo che è stato introdotto nella sua dieta. Accade, ad esempio, quando si cambia la marca del mangime. La mancanza d'appetito potrebbe essere legata inoltre a stitichezza o costipazione. In questo caso prova a capire se il pesce defeca, se questo non accade sarebbe indicato sottoporgli del cibo idratato. Infine se il pesce non mangia potrebbe avere una anemia causata da parassiti intestinali. In questo caso prova a posizionare il pesce in una vasca oppure un acquario con dell'acqua ossigenata costantemente.

Il pesce presenta delle macchie bianche Se il pesce ha delle macchie bianche sul corpo e le pinne probabilmente è stato colpito da un parassita. In questo caso il trattamento è differente a seconda del pesce e del tipo di parassita, anche se in linea generale andrebbero aggiunti antibiotici e antisettici nell'acqua.

Il pesce nuota a scatti Se il pesce nuota a scatti probabilmente è in preda a una intossicazione provocata da sostanze esterne come rame o cloro. Questo sintomo si presenta anche quando il pesce ha una carenza di ossigeno al cervello. In presenza di questo segnale comunque sarebbe indicato valutare i valori dell'acqua, spostando il pesce all'interno di un nuovo recipiente con buona ossigenazione.

Il pesce raggiunge la superficie dell’acqua e boccheggia Se il pesce si avvicina alla superficie dell'acqua e boccheggia, l'ossigenazione potrebbe essere bassa. Le alghe unicellulari rappresentano un ottimo rimedio, insieme ai prodotti anti alga, per ossigenare al meglio l'acquario. Oltre a questo sintomo il pesce ha anche le branchie arrossate? Allora potrebbe soffrire di infezione branchiale per via di un parassita.

Come fare un acquario di acqua dolce Il primo step per allestire un acquario di acqua dolce è quello di pulire in modo approfondito la struttura. Una volta risciacquata la superficie andranno verificate possibili perdite per evitare problemi in futuro. Acquista poi la ghiaia e puliscila, versa del fertilizzante per realizzare un substrato e coprilo con la ghiaia. A questo punto posiziona il filtro e il dispositivo di riscaldamento. Infine decora l'habitat come meglio preferisci, cercando di riservare il giusto spazio di movimento ai pesci.