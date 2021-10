Come Fronteggiare lo Stress di Tutti i Giorni: i Benefici dello Sport

Introduzione In questo articolo parleremo di come fronteggiare lo stress di tutti giorni grazie ai numerosi benefici dello sport. Shutterstock L'attività fisica esercita infatti una serie di effetti positivi, sul corpo e sulla mente, che agiscono direttamente e indirettamente sulla riduzione dello stress. Ovviamente, per esercitare questa influenza terapeutica, l'allenamento motorio richiede una dieta sana. Per essere considerata tale, l'alimentazione andrebbe equilibrata in tutto e per tutto; non parliamo solo di suddivisione dei nutrienti e loro concentrazione totale, ma anche della ripartizione dei pasti nella giornata. In tal senso, acquisisce un ruolo preponderante la gestione della colazione. Lo "start alimentare" è infatti un momento cruciale, dal quale rimangono influenzati anche tutti gli altri pasti quotidiani – dagli spuntini fino al pranzo e alla cena. Scegliere una colazione nutriente, digeribile e gradevole al palato migliora, soprattutto in coloro che non ce l'hanno come abitudine fissa, l'intero bilancio calorico, aumenta l'energia e la vitalità, e abbatte per buona parte il malumore tipico del mattino, più intenso durante il rientro lavorativo autunnale post-vacanze. Tra i numerosi alimenti, quelli che rispondono a tutti i crismi di cui sopra sono i cereali per la prima colazione. Ovviamente non tutti; parliamo soprattutto delle gamme migliori, quelle a base di ingredienti selezionati per le loro proprietà nutrizionali (ricchezza vitaminica e minerale) e organolettico-gustative.

Breve Definizione Cos’è lo stress? Lo stress - in termini fisiologici, biologici e psicologici - è la risposta del nostro organismo ad un fattore disagevole, più tipicamente costituito da una condizione ambientale. In pratica, si tratta di una "reazione" verso un elemento interpretato come potenzialmente minaccioso o ad una sfida o ad un ostacolo fisico e psicologico. Nell'uomo, questa risposta biochimica ed elettrica è fornita dal sistema nervoso autonomo e dall'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Attraverso questi meccanismi, lo stress può alterare le funzioni di memoria, motivazione, immunità e metabolismo generale. Il rischio di malattia è particolarmente pertinente alle quelle mentali, per cui lo stress cronico o grave rimane un fattore di rischio molto importante. Riconosciamo cinque tipi di stress, etichettati come: fattori di stress acuti limitati nel tempo; fattori di stress naturali brevi; sequenze di eventi stressanti; fattori cronici di stress; fattori di stress a distanza (non immediato). A quale categoria appartiene lo stress di tutti i giorni? Potenzialmente agli ultimi tre; ma poco importa! Nel senso che, alla fine del discorso, ciò che (purtroppo) ciò che incide maggiormente è il "carico" di stress generale. Le fonti di stress più subdole sono comunque le croniche e a distanza, perché spesso vengono sottovalutate o inducono a "credere" di potercisi abituare. Gli stimoli negativi legati all'ambiente lavorativo e affettivo appartengono proprio a questi. Anche la serie di eventi può comportare una certa difficoltà di gestione, poiché insorge gradualmente, rendendo difficile valutarne l'entità reale. Gli acuti e i naturali, se gravi, spesso inducono la persona a concentrarsi su di essi; ovviamente, in tal caso è opportuno evitare – per quanto possibile – che entrino a far parte di una serie ripetuta, agendo a livello preventivo (dove possibile).