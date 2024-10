Come evitare il colpo della strega? Come prevenirlo?

Prevenire il colpo della schiena con l'attività fisica

Ci si può proteggere dal colpo della strega in numerosi modi. A tal proposito le strategie da adottare sono essenzialmente due: da un lato occorre evitare il più possibile le situazioni a rischio, dall'altro è necessario prepararsi fisicamente per aumentare le proprie difese.

Se il nostro sistema immunitario è debilitato (debolezza della muscolatura paravertebrale ed addominale), possiamo proteggerci quanto vogliamo dal raffreddore (colpo della strega), ma prima o poi per forza di cose ne verremmo colpiti. Al contrario se il sistema immunitario è particolarmente efficace nel fronteggiare l'infezione possiamo prendere un colpo di freddo senza ammalarci.

Dunque, come vedremo nel paragrafo successivo l'attività fisica ha un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione della lombalgia e del colpo della strega. In ogni caso è anche utile osservare alcune precauzioni generali per proteggere la propria schiena dagli attacchi lombalgici acuti e cronici.

Per prevenire il colpo della strega è molto importante:

mantenere il proprio peso corporeo nella norma

indossare calzature comode evitando i tacchi troppo alti

utilizzare reti e materassi rigidi di buona qualità

evitare posizione viziate, rimanere seduti con il dorso ben appoggiato allo schienale sia durante lo studio od il lavoro, sia durante la guida

sollevare i carichi con la giusta tecnica (schiena diritta e gambe piegate, non viceversa)

trovare dei piccoli momenti durante la giornata per eseguire esercizi di allungamento (ad esempio sotto la doccia, al semaforo o prima di coricarsi)

bere molta acqua in modo da garantire la giusta idratazione ai dischi intervertebrali

coprirsi bene evitando i colpi di freddo sia nei mesi invernali che in quelli estivi (aria condizionata)

Verso le otto del mattino, passeggiando per le città, non è raro vedere gente impazzire per trovare un parcheggio nei pressi del luogo di lavoro nonostante poche centinaia di metri più indietro vi siano un sacco di posti liberi.

Alcune di queste persone, che magari lavorano al terzo piano, dopo aver parcheggiato non vengono nemmeno sfiorate dal pensiero di farsi qualche rampa di scale a piedi, ma attendono con la medesima impazienza l'arrivo dell'ascensore.

Giunta l'ora di pranzo dopo aver consumato un paio di snack a metà mattina ed essere rimasti davanti un monitor per quattro ore i nostri soggetti decidono di ordinare una bella pizza farcita ignari che l'eccesso calorico li farà inevitabilmente ingrassare.

Se a tutto ciò aggiungiamo la mancanza cronica di attività fisica, un po' di stress, qualche sigaretta e un paio di drink con gli amici abbiamo trovato il bersaglio perfetto per il colpo della strega.

La colonna vertebrale umana non è diritta ma presenta una serie di curvature necessarie per ammortizzare i traumi e rendere i movimenti più funzionali. Un po' come succede con l'assetto di un'automobile per ottenere la massima efficacia del meccanismo occorre che tutte le varie componenti (equilibrio del bacino= convergenza delle ruote; ammortizzatori=dischi intervertebrali; peso di cerchi e ruote= peso corporeo; pilota esperto=tecnica di sollevamento corretta) siano estremamente efficienti.

La zona lombare, per la conformazione anatomica del rachide e per effetto della gravità, è la più soggetta a traumi e microlesioni.

A sostegno di questo importante punto di comunicazione tra il bacino ed il torace vi è tuttavia una fitta rete di fibre muscolari e legamenti che in condizioni normali consentono di proteggere efficacemente la zona.

Purtroppo le sue caratteristiche di elasticità e robustezza se non vengono allenate perdono gradualmente di efficienza fino a diventare del tutto inadeguate a sostenere le numerosissime sollecitazioni quotidiane.

Tradotto in altri termini uno stile di vita sedentario, che in molti casi si associa al sovrappeso, rappresenta per forza di cose l'anticamera della lombalgia e del colpo della strega.