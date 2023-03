Colpo della Strega: cause e rimedi

Una precisazione: molti individui che sperimentano il colpo della strega tendono a soffrire nuovamente di mal di schiena dopo qualche tempo, nonostante i tessuti siano guariti. È difficile dire se le due condizioni siano correlate, anche perché le cause delle ricadute (in genere sono più di una) sono poco chiare; l'opinione degli esperti è che, in molti casi, il soggetto non abbia stimolato adeguatamente la schiena, per paura di farsi male ancora, riducendo in questo modo la tolleranza al carico dei tessuti della schiena.

In quest'arco temporale, si sviluppa la cosiddetta fase infiammatoria (da 0 a 7 giorni), a cui fanno seguito la fase di riparazione (da 5 a 21 giorni) e, infine, la fase di rimodellamento (da 20 giorni in poi).

Al verificarsi del colpo della schiena, è fortemente sconsigliato forzare la schiena per rialzarsi con movimenti bruschi: la rigidità è frutto di un meccanismo di difesa messo in atto dal corpo umano , per evitare movimenti che potrebbero recare ulteriori danni (muscolari, osteoarticolari, discali ecc.). In questi frangenti, quindi, è sempre meglio assecondare il corpo .

Proprio a causa di tale sensazione, l'individuo tende a rimanere nella posizione in cui ha avvertito il colpo, ricercando il punto di appoggio più vicino; in questa fase, a dare un po' di sollievo è la posizione seduta o, ancor meglio, quella sdraiata su un letto.

Cause

Quali movimenti possono causare il Colpo della Strega?

Il colpo della strega è un evento particolarmente traumatico, subdolo, che colpisce in modo inaspettato.

Il più delle volte insorge a causa di movimenti insoliti, forzati, troppo intensi o mal controllati.

Una delle situazioni più a rischio è il chinarsi per raccogliere un oggetto caduto compiendo un movimento apparentemente banale che in realtà va a sollecitare in maniera anomala o eccessiva la muscolatura paravertebrale.

Quando al mattino ci si alza dal letto, la muscolatura di questa zona può, per esempio, essere contratta in maniera eccessiva a causa di un banale colpo di freddo, di posizioni sbagliate assunte durante il riposo o di sforzi compiuti il giorno prima e non ancora recuperati.

Dal punto di vista fisiologico, le cause del colpo della strega vanno ricercate, oltre che nella mancanza di elasticità della muscolatura paravertebrale, in patologie che colpiscono le strutture vertebrali presenti in questa zona.

Per capire le cause per le quali insorge il colpo della strega, bisogna innanzitutto rendersi conto che la contrattura è un atto difensivo che l'organismo adotta per evitare conseguenze ben più gravi (stiramento).

Quando allunghiamo un muscolo in maniera eccessiva, si innesca un meccanismo involontario che porta alla contrazione delle fibre muscolari; in questo modo, se da un lato si evitano i danni da eccessivo allungamento, dall'altro possono insorgere conseguenze altrettanto negative (come la contrattura o il colpo della strega).

Ovviamente, tanto maggiore sarà l'elasticità della muscolatura paravertebrale e tanto minore sarà la possibilità di essere colpiti da questo episodio di lombaggine acuta.

Al contrario, se le fibre muscolari sono già fisiologicamente contratte, basterà un minimo allungamento per scatenare il riflesso da stiramento ed insieme a questo il dolorosissimo colpo della strega.

Alla luce di queste informazioni è possibile stilare una lista di condizioni a rischio che predispongono il soggetto al colpo della strega: