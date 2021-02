Cos'è e A Cosa Serve

Cos'è il Collutorio?

Shutterstock

Il collutorio è un prodotto in soluzione utilizzato come supporto ai normali metodi di igiene orale (spazzolino, dentifricio e filo interdentale).

Nonostante i messaggi pubblicitari ne sottolineino insistentemente l'utilità nella prevenzione della placca, e nel trattamento di particolari condizioni del cavo orale, come gengiviti, afte ed alito cattivo, il collutorio rimane quindi uno strumento puramente ausiliario. L'utilizzo del solo collutorio non è infatti sufficiente per ottenere un'adeguata igiene orale, né tanto meno per rendere più bianchi i propri denti. Anzi, se prendiamo l'esempio dei collutori a base di clorexidina - consigliati in presenza di gengiviti croniche, patologie cariose molto aggressive o problemi importanti del parodonto - scopriamo che questi si associano molto spesso alla presenza di macchie marroni ai denti ed alla lingua. Trattasi comunque di macchie superficiali, facilmente eliminabili durante l'igiene ambulatoriale. Analogo discorso per i collutori a base di fluoruro amminico e fluoruro stannoso.

Cosa Contiene

Ingredienti comuni ai vari collutori sono ovviamente l'acqua ed i dolcificanti acariogeni, come xilitolo (che esplica anche una lieve attività antibatterica), sorbitolo, sucralosio e saccarina sodica. Talvolta, soprattutto nei collutori commerciali, ritroviamo anche una significativa quantità di alcool, usato soprattutto per esaltare il sapore del prodotto più che per le reali proprietà antibatteriche, particolarmente contenute alle concentrazioni usate. L'alcool può invece avere un effetto irritante sulla mucosa orale.

Collutorio: Categorie principali