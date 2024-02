Collutorio: a cosa serve e come si usa?

In linea generale, i collutori si possono distinguere in due categorie:

Talvolta, soprattutto nei collutori commerciali, sono presenti anche una significativa quantità di alcool , usato soprattutto per esaltare il sapore del prodotto più che per le reali proprietà antibatteriche, particolarmente contenute alle concentrazioni usate. L'alcool può invece avere un effetto irritante sulla mucosa orale.

Il collutorio è un prodotto in soluzione utilizzato come supporto ai normali metodi di igiene orale ( spazzolino , dentifricio e filo interdentale).

Collutori alla Clorexidina (0,12 - 0,2%)

Questi collutori sono prescritti per il controllo chimico della patina batterica; la clorexidina, infatti, rappresenta un agente antisettico molto efficace, perché in grado di distruggere tutti i batteri presenti nel cavo orale con un effetto prolungato. Non a caso, è considerata l'agente chimico disinfettante, antiplacca per eccellenza.

La potenza antibatterica della clorexidina, tuttavia, si accompagna ad effetti collaterali importanti, che impongono un utilizzo ponderato del collutorio: non più di due volte al giorno per periodi di due tre settimane, e solo su prescrizione del dentista.

Un uso inappropriato crea resistenza batterica ed infiammazione delle mucose; come ricordato, tende a macchiare i denti e, se usato per lunghi periodi in sostituzione dello spazzolino e del filo interdentale, risulta inefficace o addirittura dannoso, soprattutto perché sovverte l'equilibrio ecologico della flora batterica orale.

NOTA BENE: la clorexidina ha come effetto collaterale il fenomeno della pigmentazione del tartaro e della placca batterica adesa alla superficie dei denti.

Per approfondire:

Per approfondire: