Curare la Colite

Colite o Colon Irritabile? Colite non è sinonimo di sindrome del colon intestinale, anche se spesso queste due nomenclature vengono usate come fossero sinonimi. Shutterstock D'altro canto, nella maggior parte dei casi, chi lamenta di essere affetto da colite è in realtà interessato dalla sindrome del colon irritabile, che può sì avere dei tratti in comune con la suddetta, ma d'altro canto non ha una pericolosità tale da poter essere considerata una malattia che può mettere a rischio la salute o la vita del soggetto. D'altro canto, la maggior parte degli utenti che sta consultando questa pagina è caduta nello stesso "tranello" semantico, ragione per la quale cercheremo di fornire comunque le informazioni necessarie al caso. Ad ogni modo, per maggiore chiarezza su tutto ciò che riguarda la colite, consigliamo la lettura dei seguenti articoli: Per approfondire: Colite Per approfondire: Sintomi Colite Sindrome da colon irritabile Iniziamo specificando che la sindrome del colon irritabile, o sindrome dell'intestino irritabile – in inglese irritable bowel syndrome (SII o IBS*), o irritable bowel disease (IBD) – propriamente detta, non è una condizione grave che necessiti ricovero ospedaliero e/o interventi chirurgici; non va infatti confusa con le ben più problematiche retto-colite ulcerosa e morbo di Crohn – malattie ad eziologia autoimmune ed infiammatoria. * IBS sta in questo caso per irritable bowel syndrome, non per in inflammatory bowel disease. Spesso, significativi miglioramenti della sindrome del colo irritabile si verificano già al momento della diagnosi. Venuto a conoscenza dell'origine e delle caratteristiche della colite, il paziente tende infatti a rassicurarsi e a liberarsi di tutta l'ansia scatenata dal timore di soffrire di patologie ben più gravi. Anche solo questa reazione è estremamente indicativa sulle cause primarie della colite. Potremmo dire che l'eziologia è quasi totalmente di tipo psico-emotivo, anche se la dieta e lo stile di vita interferiscono direttamente o indirettamente sia sui sintomi, sia sulla causa primaria. La rassicurazione del soggetto e la corretta informazione stanno dunque alla base del trattamento terapeutico della colite. Se sono presenti problemi psicologici o psichiatrici importanti, il paziente potrà essere indirizzato verso specifici programmi, come la psicoterapia (cognitivo comportamentale o altro), l'ipnosi, o il rilassamento guidato.

Farmaci Farmaci per il colon irritabile o "colite nervosa" In base alle caratteristiche individuali, potranno essere prescritti farmaci come gli ansiolitici, gli antidepressivi o gli antispastici. Non ci si può comunque aspettare che i medicinali, da soli, siano in grado di correggere le conseguenze di uno stile di vita errato. Infine, occorre comunque valutare con attenzione il rischio di possibili dipendenze psicologiche da sedativi ed antidepressivi. Nelle fasi acute della colite si può invece fare ricorso a farmaci antidiarroici e disinfettanti. Per quanto riguarda l'idrocolonterapia, non esiste alcuna evidenza scientifica sulla sua efficacia ed è per questo ritenuta inutile dalla maggioranza dei medici. Trattamento della colite vera Il trattamento della colite dipende dalla gravità. Alcune persone possono subire il ricovero ospedaliero anche subito dopo la colonscopia. A volte è necessario iniziare la terapia con farmaci antinfiammatori steroidei per accelerare la guarigione del colon. Potrebbe anche essere necessario mantenere il paziente idratato (flebo) e integrato con ferro, a causa delle eventuali cospicue perdite di sangue. Esistono anche farmaci a somministrazione quotidiana, come antinfiammatori o specifici immunosoppressori. Se il paziente non risponde, verranno tentati nuovi farmaci fino alla scoperta della terapia idonea