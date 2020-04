Colite: Sintomi e Diagnosi

Sintomi Colite

La colite si manifesta tipicamente con dolori addominali associati a crampi, meteorismo, stitichezza o diarrea (anche alternate). Talvolta, i dolori addominali sono attenuati dopo la defecazione o l'espulsione di gas intestinali.

Colite: come si manifesta

La maggioranza dei pazienti colpiti da colite soffre di sintomi come:

In genere, il colon irritabile non è responsabile di dolore alla notte; qualora fosse presente, si consiglia di eseguire esami diagnostici più approfonditi. Tali indagini si rendono necessarie anche se c'è un cambiamento completo del funzionamento intestinale, come il passaggio da un periodo di stitichezza ad una fase caratterizzata da numerose scariche liquide.

Se compaiono sintomi come anemia, sanguinamento di colore rosso vivo con le feci, febbre o perdita di peso, il paziente deve rivolgersi tempestivamente ad un gastroenterologo.