Colesterolo: tutto quello che c'è da sapere

In genere il colesterolo "buono" (HDL) non dovrebbe essere inferiore al 30% del colesterolo totale (LDL + HDL).

Gli integratori per abbassare il colesterolo funzionano?

Dipende dal contesto.

Nel senso che, un soggetto che non può o non riesce a seguire una dieta bilanciata, trarrà sicuramente vantaggio, ad esempio, dall'assumere:

Lo stesso, invece, non accadrebbe nell'organismo di chi già si autoregola in maniera soddisfacente; in pratica, l'effetto non è dose-dipendete.

Anche chi segue una dieta soddisfacente, invece, può trarre vantaggio dall'assumere:

lecitine vegetali;

fitosteroli;

riso rosso fermentato.

Ovviamente, contestualizzati in base alla necessità e alla posologia raccomandata.

