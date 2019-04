Circuito fitness per bruciare i grassi

Il circuito fitness è un'attività che può essere orientata principalmente sul metabolismo aerobico per agire nella cosiddetta fascia lipolitica. Questa, come suggerisce il nome, è caratterizzata dal massimo consumo percentuale di acidi grassi in relazione al totale (nel quale sono coinvolti anche i carboidrati). Non si deve commettere l'errore di pensare che, oltrepassando la suddetta intensità, la quantità assoluta di grassi consumati sia nettamente inferiore; è solo la percentuale degli stessi a diminuire, mentre sale quella dei glucidi – infatti, aumentando l'intensità incrementa anche il consumo energetico totale. Tuttavia il circuito fitness offre la possibilità di ottimizzare il tempo investito nell'allenamento, bersagliando con maggior specificità i grassi, quindi riducendo efficacemente l'entità del deposito adiposo.

Dimagrire con il circuito fitness

Allenandosi col circuito fitness è possibile consumare molte calorie. Ciò nonostante, come avviene per tutte le altre attività, questo non si correla necessariamente ad un effetto dimagrante. Il dimagrimento è la conseguenza di un bilancio energetico negativo, cioè il risultato aritmetico di [Energia IN – Energia OUT]; significa che le calorie assunte con la dieta devono essere inferiori a quelle consumate con l'allenamento.

Praticando circuito fitness è possibile aumentare – in maniera generalmente significativa – il dispendio calorico. Tuttavia, il dimagrimento sopraggiunge solo nel momento in cui la dieta rimane la stessa di quando si era sedentari, o comunque aumenta in maniera poco rilevante. Ciò potrà sembrare ovvio alla maggior parte dei lettori ma, in verità, è tutt'altro che scontato. L'esercizio fisico, si sa, determina una maggior sensazione di appetito; lo si deve alla riduzione della glicemia e alla depauperazione delle riserve di glicogeno – soprattutto epatiche. Quindi, se da un lato la pratica sportiva ci aiuta a consumare di più, dall'altro potenzia lo stimolo di appetito e fame. Diventa pertanto indispensabile mantenere un certo autocontrollo, senza cadere nella sovrastima di quanto si può aver "bruciato" durante la sessione. In tal caso potrebbe essere fondamentale l'intervento di un dietista, che organizzerà il piano alimentare differenziando le giornate prive di allenamento con quelle di training.

Anche se generalmente non raggiunge intensità tali, il circuito fitness può anche essere impostato ad altissima intensità, allenamento che favorisce il dimagrimento soprattutto grazie al debito di ossigeno post esercizio (EPOC).