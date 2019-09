Ad oggi, qualsiasi tipo di allenamento può definirsi "completo" solo se costituito da sessioni anaerobiche, aerobiche e di flessibilità muscolare - mobilità articolare. Ovviamente, la percentuale e l'importanza di ognuna dipende dall'obbiettivo; un culturista non può dedicare troppe energie all'allenamento cardio-vascolare (nemmeno in fase di cutting), così come un fondista dovrebbe cimentarsi solo marginalmente in workout di potenziamento (necessari al preservamento della massa muscolare). Infine, con eccezione delle discipline che ne richiedono prestazioni avanzate, flessibilità muscolare e mobilità articolare vanno gestite in modo da ottimizzare una condizione di media entità ma senza togliere spazio al corpo della programmazione.

Soprattutto nelle preparazioni atletiche degli sportivi evoluti, ogni sessione può contenere tabelle con obbiettivi differenti, raggiungendo una durata che supera i 120'. Questo diventa invece piuttosto complicato nel caso di neofiti amatori del fitness, del wellness e della cultura estetica – sia per questioni di tempo, sia per ragioni di eccessivo affaticamento. D'altro canto, come biasimarli. Sono ben poche le persone capaci di inserire nella stessa giornata 60-90' di resistance training e 45-60' di attività aerobica; figuriamoci nello stesso allenamento.

Con l'unica pecca di aumentare notevolmente la densità di allenamento, quindi l'affaticamento metabolico generale nell'unità di tempo, il circuit training può risolvere questo problema. Facendo un piccolo esempio: Supponiamo di dover rispettare una tabella di potenziamento della normale durata di 80', dei quali almeno 40' sono costituiti da recuperi passivi tra serie e ripetizioni, riscaldamento e defaticamento. Questo tempo, necessario a far recuperare il distretto affaticato, nel circuit training viene investito per svolgere attività aerobica. Se ogni esercizio (del quale andranno svolte almeno 3 serie) costituisse una postazione del circuito, questo avrebbe almeno 9 posizioni. Terminata ogni serie, invece di fermarsi, andrebbero quindi eseguiti 3-4' di attività aerobica – come corsa, anche su tapis roulant, cyclette, salto con la corda, remoergometro, stepper, excite, ellittica ecc. Il tutto ripetuto per 3 volte. Decisamente comodo e pratico.

Per di più, in chi non fa uso di sostanze dopanti, l'attività aerobica prolungata e intensa può ostacolare la crescita, peggiorare il recupero o addirittura indurre un leggero catabolismo della massa muscolare – in particolare quella direttamente implicata, come le gambe nella corsa. Il circuit training, dal canto suo, difficilmente consente di raggiungere intensità tali da strutturare un vero e proprio protocollo di massa o di forza pura. D'altro canto, viste le sue proprietà, nel medesimo contesto si rende ottimo durante i periodi di cutting, nei quali è necessario incrementare il dispendio energetico mantenendo intensità di allenamento con i pesi comunque significative.