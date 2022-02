Ciaspole: cosa sono e le migliori da acquistare su Amazon

Ciaspole: cosa sono? "Ciaspola" è un termine trentino entrato nell'uso comune per indicare le racchette da neve. Permettono di camminare sul manto nevoso senza sprofondare o scivolare: basta indossarle ai piedi fissandole agli scarponi da trekking. Ciaspolare in montagna è un'esperienza che emoziona e fa stare bene: si pratica all'aria aperta, in posti incantevoli, ed è alla portata di tutti perché, a differenza dello sci, non richiede particolari abilità sportive. Anche l'attrezzatura necessaria è poco impegnativa e abbastanza economica.

Ciaspole: i benefici e come sceglierle Ciaspolare garantisce una full immersion nella natura che attiva la produzione di endorfine e permette di bruciare molte calorie, tonificando i muscoli di gambe e glutei, ma anche di addominali e braccia, grazie all'uso dei bastoncini, necessari per mantenere l'equilibrio e facilitare la camminata. Sul mercato ne esistono di vari tipi. Come scegliere quelle giuste? Innanzitutto quelle di dimensioni più grandi permettono di "galleggiare" meglio sulla neve fresca e sono perfette per i tratti pianeggianti, ma di contro meno facili da manovrare. Viceversa, le più piccole sono adatte a un manto nevoso duro e compatto, e su percorsi impegnativi e scoscesi che richiedono un certa agilità. In questo caso, è importante anche la presenza di buoni ramponi che permettano alla racchetta di fare presa sul terreno evitando così di scivolare. Ma la scelta varia anche in base al peso e alla corporatura dell'escursionista, pertanto è necessario verificare il range di portata indicato dal produttore per ogni modello. Tra le dotazioni che bisogna considerare: gli alzatacco che facilitano la camminata in salita, il sistema di bloccaggio del piede utile in discesa, i ramponi - che possono essere di vario tipo e determinano il livello di grip - e gli attacchi. Quest'ultimi permettono al piede di rimanere attaccato alla racchetta da neve e possono essere di due tipi: fissi o mobili.

Le ciaspole più acquistate su Amazon Ecco di seguito una selezione delle ciaspole più acquistate su Amazon: Tra le ciaspole più acquistate in assoluto su Amazon, spiccano quelle di Alpidex, caratterizzate da lame laterali continue, in congiunzione con l'attacco Double Traction, che assicurano una posizione sicura. Ne avrete particolarmente bisogno per attraversare i pendii. Sotto alla parte anteriore, questo modello possiede ramponi affilati. Il telaio è più stretto nella parte posteriore. Il modello è unisex è ha un telaio in plastica, con ramponi anteriori e lame laterali in acciaio al carbonio. Il sistema di allacciamento è al 100% in poliestere. A corredo, queste ciaspole hanno una borsa da trasporto e sono abbinabili con i bastoncini optional. ALPIDEX Racchette Neve Ciaspole Alzatacco 38-45 Borsa Trasporto Bastoni Opzionali, Colore:Lime Senza Bastoncini da € 99,99 € 139,99 -29% Vedi l'offerta La racchetta da neve Symbioz Elite di Tsl è un altro best seller su Amazon. Questa ciaspola dispone delle migliori tecnologie TSL: l'iper-flessione, gli inserti in carbonio per una perfetta elasticità e reattività, un grip eccezionale e un attacco flessibile grazie al sistema "Global Mémory Binding". Il produttore la presenta come "la racchetta da neve per gli appassionati delle ciaspolate che desiderano il meglio per poter andare su qualsiasi terreno e con ogni tipo di neve".Tra le recensioni, se ne trovano di entusiastiche - specie per il rapporto qualità-prezzo - ma non manca chi critica l'eccessiva fragilità dei rinforzi. TSL Symbioz Elite Racchetta da Neve, Ruby, 50 kg / 120 kg da € 265,98 € 306,00 -13% Vedi l'offerta

Ciaspole per bambini Le "mini ciaspole" per bambini sono più leggere, hanno delle piccole punte e, a differenza di quelle per adulti, non sono dotate di alzatacco. Inoltre gli allacci sono molto semplici per facilitarne l'indosso. Esistono anche dei modelli junior dotati di un piccolo ramponcino, solitamente in plastica, per poi diventare di metallo mano a mano che si cresce e ci si avventura su sentieri più impegnativi. Eccone alcune in offerta su Amazon: Le racchette da neve baby di Ferrino sono unisex, dalla forma originale e colorata e dotate di un attacco molto facile da fissare che permette di bloccare la scarpa in modo confortevole e stabile. Adatta a qualsiasi tipo di scarpa o doposci, è ideale per neve fresca, ghiacciata o compatta. È fornita in comode sacche dotate di maniglia e bretelle per essere trasportata comodamente come zainetto. Ferrino - Baby, Ciaspole da Neve Unisex Blu, 28-38 da € 47,00 Vedi l'offerta Le racchette da neve per bambini KIDOO TSL Outdoor hanno come caratteristica più apprezzata dagli utenti di Amazon la semplicità di utilizzo: facili da indossare, permettono ai più piccoli di scoprire la magia di una passeggiata in montagna in piena sicurezza. E' un modello entry level, colorato e divertente, ideale fino a 5-6 anni di età. La cuffia è in gomma flessibile, mentre sono di acciaio i tre ramponcini intercambiabili. TSL Kidoo - Racchette da Neve per Bambini, Colore: Kiwi S da € 43,99 Vedi l'offerta