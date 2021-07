Celiachia: Alimentazione, Terapia e Consigli

Introduzione

Celiachia: Cos'è?

Shutterstock

La malattia celiaca o celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto, con acqua, della farina di alcuni cereali, quali frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale.

In senso stretto, la celiachia non è una malattia, ma una semplice condizione che per manifestarsi necessita della contemporanea presenza di una predisposizione genetica e di un consumo di alimenti contenenti glutine.