Celiachia: Sintomi, Cause, Diagnosi

Introduzione Celiachia: Cos'è? Shutterstock La malattia celiaca o celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto, con acqua, della farina di alcuni cereali, come frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. In senso stretto la celiachia non è una malattia, ma una semplice condizione che per manifestarsi necessita della contemporanea presenza di una predisposizione genetica e di un consumo di alimenti contenenti glutine.

Cause e Fattori di Rischio Quali Fattori favoriscono l'Insorgenza della Celiachia Innanzitutto, è bene ricordare che la celiachia insorge soltanto, ma non necessariamente, negli individui geneticamente predisposti. Per questo motivo, quei soggetti che hanno almeno un parente affetto da celiachia hanno un maggior rischio di contrarla. La patologia insorge più facilmente in presenza di altre malattie autoimmuni e più in generale, in condizioni di debilità fisica prolungata. Anche la dieta ha un ruolo fondamentale nella comparsa della celiachia e tanto più risulta povera di glutine e tanto minore sarà il rischio di insorgenza.