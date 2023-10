Celiachia: cos'è, cause, sintomi e cosa non mangiare

Cos'è la celiachia?

La malattia celiaca o celiachia è un'intolleranza permanente al glutine e ad alcune sue più piccole frazioni.

Il glutine è un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto, con acqua, della farina di alcuni cereali, come frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. In merito all'avena - che, in passato, si reputava potesse risultare problematica - recenti studi hanno dimostrato che, se introdotta pura, ossia non contaminata da glutine durante la lavorazione, non risulterebbe lesiva per la maggior parte dei celiaci (99,4%).

In senso stretto la celiachia non è una patologia, ma una semplice condizione. La malattia celiaca, invece, consiste nella manifestazione specifica dovuta alla contemporanea presenza di una predisposizione genetica e del consumo di alimenti contenenti glutine.

In Italia la celiachia è riconosciuta come malattia sociale, tanto che si stima colpisca all'incirca 400/600.000 Italiani, cioè una persona ogni 100/150 abitanti. Dato che molti soggetti convivono per molti anni con questa condizione senza accusare disturbi particolarmente gravi, il numero di casi diagnosticati (circa 160mila nel 2012) è molto inferiore rispetto alla reale incidenza della patologia.

Per combattere la malattia celiaca l'unica terapia attualmente valida è quella dietetica. Il celiaco è quindi costretto ad eliminare dalla propria tavola tutti quegli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine (pasta, dolci, pane, birra, biscotti ecc.).

Non a caso la celiachia colpisce prevalentemente i soggetti di etnia caucasica in cui il consumo di cereali contenenti glutine è superiore rispetto ad altre popolazioni come quelle africane od asiatiche.

La celiachia è inoltre più frequente nelle donne, tanto che il sesso femminile viene colpito in misura doppia rispetto agli uomini.

