Casco da sci: guida all'acquisto

Casco da sci: come sceglierlo

Il casco da sci è uno strumento fondamentale per alcuni tra gli sport invernali più praticati in assoluto, a cominciare dallo sci alpino e dallo snowboard. Per questi - come per altri sport - il casco ha una funzione di sicurezza assolutamente essenziale. Per scegliere il migliore da acquistare, oltre a farsi consigliare da un esperto, bisogna tener conto di alcune caratteristiche, che cambiano a seconda della disciplina che si intende praticare. In tal senso, è però utile premettere che non sussistono differenze sostanziali tra caschi da snowboard e caschi da sci alpino o da fondo.

Mentre i caschi per lo sci su pista sono più strutturati, e spesso accompagnati da sistemi audio integrati e aerazione regolabile, quellli per freeride, fuoripista e scialpinismo sono ultraleggeri e con aerazione supplementare. Quelli da freestyle e gara sono spesso anche più curati esteticamente e dal punto di vista aerodinamico.

Nel valutare le misure, uguali per uomo e donna, è importante tener conto che il casco deve risultare perfettamente aderente alla testa e fissato in modo da non essere troppo stretto e da non creare nessuna zona di pressione. Inoltre, bisogna tener conto della forma e dell'ingombro dei propri occhiali da sci.



Altre caratteristiche che è bene valutare in fase di acquisto sono la visiera integrata, che sostituisce sempre più spesso gli occhiali da sci, garantendo maggiore praticità, e il materiale di costruzione, che può essere l'Abs (più resistente), l'in-mold (più leggero) o ibrido.