Carie e Salute dei Denti: Guida e Articoli di Approfondimento

Nella bocca dell'uomo e degli altri mammiferi gli alimenti vengono triturati meccanicamente dai denti ed amalgamati con la saliva grazie ai movimenti della lingua. In alcune specie animali i denti non hanno invece funzione masticatoria ma servono semplicemente a trattenere la preda o a staccare pezzi di cibo che verranno ingoiati interi.

Come abbiamo visto, nell'uomo la dentatura definitiva è costituita da 32 denti. Tuttavia, per moltissime persone questo numero è destinato a subire delle variazioni nell'arco della vita.

Dal momento che la carie può essere prevenuta conviene quindi osservare alcune regole elementari per una corretta igiene orale . Tra queste anche l'alimentazione ha un ruolo importante.

Ricorrere alle cure del dentista non è certo cosa piacevole.

Tartaro

Il tartaro, così come la carie, è in grado di provocare malattie dentali piuttosto gravi.

In questo articolo cercheremo di illustrare le cause di deposito, gli effetti e le strategie per prevenirlo.

