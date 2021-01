Carie Dentale: Cos'è? Denti Colpiti, Decorso

La prevenzione della carie prevede la minuziosa e regolare igiene del cavo orale pluriquotidiana, periodici controlli dal dentista, una detartrasi professionale ogni 6-12 mesi e la sigillazione dei denti molari (non appena i denti da latte cadono per lasciar spazio a quelli permanenti).

Nei primi stadi, la carie è asintomatica . Quando i batteri si spingono in profondità, il processo carioso dà origine a disturbi come mal di denti , alitosi ed ipersensibilità dentinale .

Come tutte le patologie, anche la carie dentale non dev'essere sottovalutata: se trascurata può infatti portare alla perdita di parecchi denti e ad infezioni molto serie.

Progressione della Carie

La carie dentale rammollisce i tessuti duri dei denti che, solo successivamente, verranno distrutti. Precisamente, il processo carioso è la sola ed unica infezione dentale in grado di rammollire smalto* e dentina* prima di guastarli. Dall'esame radiografico di un dente cariato si evince che l'ammorbidimento dei tessuti duri è essenzialmente dovuto alla progressiva demineralizzazione del dente.

Possiamo distinguere l'evolversi del processo carioso in quattro stadi:

Stadio I (carie sueprficiale): il processo carioso intacca lo smalto, il durissimo rivestimento esterno del dente, demineralizzandolo. La carie ha inizio al di sotto della placca batterica, in alcune zone elettive dello smalto. Inizialmente, la carie presenta una tipica cromia bianco-gesso, sovente marroncina. Se in questa fase viene trascurata, l'infezione cariosa assume un tipico andamento progressivamente ingravescente.

(carie sueprficiale): il processo carioso intacca lo smalto, il durissimo rivestimento esterno del dente, demineralizzandolo. La carie ha inizio al di sotto della placca batterica, in alcune zone elettive dello smalto. Inizialmente, la carie presenta una tipica cromia bianco-gesso, sovente marroncina. Se in questa fase viene trascurata, l'infezione cariosa assume un tipico andamento progressivamente ingravescente. Stadio II : i prodotti acidi derivanti dalla fermentazione degli zuccheri riescono a perforare lo smalto aprendosi la strada verso la dentina. A partire da questo stadio, la carie diviene penetrante.

: i prodotti acidi derivanti dalla fermentazione degli zuccheri riescono a perforare lo smalto aprendosi la strada verso la dentina. A partire da questo stadio, la carie diviene penetrante. Stadio III : superata la seconda barriera rappresentata dalla dentina, la carie arriva alla polpa, ricca di vasi e terminazioni nervose, provocando i sintomi caratteristici della patologia. Ricordiamo brevemente che nella dentina la propagazione del processo cariogeno viene facilitata perché, rispetto allo smalto, il tessuto appare nettamente meno calcificato.

: superata la seconda barriera rappresentata dalla dentina, la carie arriva alla polpa, ricca di vasi e terminazioni nervose, provocando i sintomi caratteristici della patologia. Ricordiamo brevemente che nella dentina la propagazione del processo cariogeno viene facilitata perché, rispetto allo smalto, il tessuto appare nettamente meno calcificato. Stadio IV : la carie arriva sempre più in profodità andando ad interessare le strutture profonde del dente e può evolvere nelle differenti forme cliniche (ad esempio, può causare ascessi, cisti, granulomi, ecc.). Per approfondire, leggi: Complicanze delle infezioni dentali.

La carie si propaga dunque dall'esterno verso l'interno dell'elemento dentale. Si tratta di una patologia cronica a decorso estremamente lento: nella maggior parte dei casi, il processo carioso evolve in un periodo di tempo variabile dai 6 mesi ai 2 anni.

La carie non può guarire da sola: difatti, i tessuti dentali non possiedono capacità rigenerativa. Come vedremo, l'unica soluzione per porre rimedio al processo cariogeno è l'otturazione* (o nei casi più gravi la devitalizzazione).

*Glossario Corona dentale : sezione del dente che sporge dall'osso alveolare.

: sezione del dente che sporge dall'osso alveolare. Denti inclusi : denti parzialmente o totalmente coperti dalla gengiva.

: denti parzialmente o totalmente coperti dalla gengiva. Dentina : tessuto osseo molto resistente, localizzato tra smalto dentale e polpa.

: tessuto osseo molto resistente, localizzato tra smalto dentale e polpa. Devitalizzazione : intervento che prevede la rimozione della polpa dentale gravemente danneggiata da infezioni, traumi o scheggiature dentali estese.

: intervento che prevede la rimozione della polpa dentale gravemente danneggiata da infezioni, traumi o scheggiature dentali estese. Otturazione : intervento eseguito per restaurare denti danneggiati da carie superficiali o di media entità.

: intervento eseguito per restaurare denti danneggiati da carie superficiali o di media entità. Polpa dentale : parte vitale del dente costituita da vasi sanguigni, terminazioni nervose e cellule che producono la dentina.

: parte vitale del dente costituita da vasi sanguigni, terminazioni nervose e cellule che producono la dentina. Radice dentale : sezione del dente inserita dentro l'osso alveolare, al cui interno è contenuta la polpa dentale.

: sezione del dente inserita dentro l'osso alveolare, al cui interno è contenuta la polpa dentale. Smalto dentale : tessuto bianco traslucido, il più rigido e mineralizzato dell'organismo.

: tessuto bianco traslucido, il più rigido e mineralizzato dell'organismo. Tessuto parodontale: apparato di sostegno del dente, costituito da gengiva, fibre elastiche di collegamento ed osso alveolare.

