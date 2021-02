Carie e Alimentazione

Introduzione La carie dentale è un'infezione di natura batterica il cui decorso è generalmente lento e che nella sua comparsa vede implicati diversi fattori - di natura interna ed esterna - che concorrono l'un con l'altro nel dare origine al disturbo. Fra questi fattori un posto è occupato anche dall'alimentaizone, oltre che, naturalmente, dalla corretta igiene orale. Pertanto, si potrebbe dire che la salute dei nostri denti passa anche attraverso ciò che mangiamo. Per approfondire: Carie Dentale: Cos'è? Denti Colpiti, Decorso Carie: Cause e Fattori di Rischio

Zucchero e Carie Come accennato, la carie è un'infezione che interessa i denti provocata da alcuni microrganismi che popolano il cavo orale. Shutterstock Dal momento che lo sviluppo e la proliferazione di questi batteri è favorito dai residui di cibo che rimangono negli interstizi tra i denti, è importante associare ad una corretta igiene orale un'alimentazione adeguata. Per capire quali siano gli alimenti consentiti e quelli da consumare con moderazione occorre innanzitutto aver ben presente il meccanismo di formazione della carie: i batteri vivono in colonie situate sulla parete esterna dei denti, formando la cosiddetta placca batterica. Come tutti gli organismi viventi, anche i batteri hanno bisogno di cibo per sopravvivere. Per questo motivo trovano terreno fertile nei residui alimentari che rimangono tra i denti. In particolare, le sostanze nutritive preferite dai batteri sono gli zuccheri che vengono utilizzati e trasformati in acido lattico, un prodotto di rifiuto in grado di intaccare lo smalto dentale e causare la carie. Gli alimenti zuccherini hanno, pertanto, un ruolo determinante nella formazione della carie. Maggiore sarà la permanenza di questi cibi nel cavo orale e maggiore sarà il rischio di sviluppare tale patologia.