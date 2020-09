Carenza di Vitamine

Introduzione Al giorno d'oggi, nei Paesi sviluppati come il nostro, le carenze vitaminiche gravi sono piuttosto rare e generalmente correlate a situazioni ritenuto completamente fuori dalla normalità. Shutterstock Carenze di grado severo possono essere frequenti in caso di disturbi e malattie, quali ad esempio, alcolismo, disturbi del comportamento alimentare (DCA), patologie che interessano il tratto gastroenterico, ecc. Al contrario, i Paesi sottosviluppati registrano casi di carenze vitaminiche gravi in numero decisamente più elevato, certamente legate alle condizioni non certo agevoli in cui purtroppo questi Paesi versano. Ad ogni modo, secondo alcuni, una fetta non trascurabile della popolazione dei Paesi industrializzati continua a soffrire di lievi carenze di vitamine. Tali carenze sono imputabili, con molta probabilità, ad un'alimentazione sempre più squilibrata e all'abbandono della dieta sana e varia che, invece, si dovrebbe seguire.

Cosa Sono Cosa Sono le Carenze Vitaminiche? Le carenze vitaminiche sono definite come stati di malnutrizione caratterizzati, appunto, da un insufficiente apporto di vitamine. Inutile dire che le vitamine sono sostanze indispensabili per il corretto funzionamento e per il benessere dell'intero organismo. Un loro ridotto/insufficiente apporto, o peggio, una loro mancanza, può quindi determinare importanti conseguenze negative sulla salute dell'individuo.