Il grado e la durata dell'ostruzione determinano gravità e conseguenze dell'infarto miocardico . Per questo motivo è importante saperne cogliere i sintomi ed allertare prontamente i soccorsi sanitari nel caso questi si manifestino; il coagulo di sangue, oltre che per fenomeni spontanei di fibrinolisi , può essere infatti sciolto anche da specifici farmaci trombolitici , che per ovvie ragioni vanno somministrati il più precocemente possibile.

Sintomi dell'infarto

I segnali dell'infarto cardiaco possono comparire all'improvviso oppure - più comunemente - in maniera piuttosto blanda e sfumata nelle ore, o addirittura nei giorni, immediatamente precedenti.

Alcune volte - specie nei diabetici, negli anziani e nei soggetti che hanno subìto un trapianto di cuore - l'infarto può presentarsi in modo del tutto asintomatico (25% circa dei casi); in altre situazioni può insorgere in maniera brusca e drammatica determinando la morte improvvisa. Allo stesso modo l'infarto miocardico può colpire persone perfettamente sane o soggetti anginosi, in cui l'ischemia cardiaca transitoria provoca dolori toracici costrittivi aggravati dagli sforzi fisici e alleviati dal riposo (vedi articolo dedicato: angina pectoris).

In generale, comunque, tanto più alto è il numero di sintomi tipici dell'infarto accusati e tanto maggiore è la possibilità di essere stati effettivamente colpiti da un attacco di cuore. Vediamo allora una breve lista di sintomi tipicamente associati ad un infarto:

pressione, disagio, fastidio o dolore oppressivo al centro del petto (come se questo fosse stretto da una morsa o si trovasse sotto un macigno), che dura per diversi minuti e non regredisce con il riposo o la somministrazione di derivati nitrati (è il sintomo più comune dell'infarto miocardico); il dolore può anche estendersi allo stomaco, alla parte centrale della schiena, alla spalla, ad un braccio (generalmente il sinistro), al collo, alla mascella o ai denti;

difficoltà a respirare, fiato corto;

aumento degli episodi di dolore toracico nei giorni o nelle settimane precedenti;

nausea e vomito;

sudorazione fredda e cute umida;

agitazione, ansia, pallore, ricerca invana di una posizione capace di calmare il dolore;

vertigini e svenimenti;

senso di catastrofe o morte imminente.

Sintomi dell'Infarto nelle Donne

Nelle donne i sintomi dell'infarto possono essere meno evidenti o diversi rispetto a quelli accusati dagli uomini. Oltre ai sintomi già citati, una donna colpita da infarto può lamentare dolori addominali o bruciore retrosternale, vertigini e senso di svenimento.

Cosa fare?

Come riconoscere i Sintomi e Cosa Fare

Nel caso si presentino i sintomi tipici dell'infarto, ed in particolare un senso di oppressione toracica che duri più di 5 minuti, è fondamentale allertare al più presto i soccorsi sanitari. Il trattamento precoce è essenziale per aumentare le chance di sopravvivenza; perdere tempo può costare la vita o comunque aggravare il danno subito.