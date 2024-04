Cos’è l’Infarto Miocardico? Shutterstock Anche noto come attacco di cuore, l'infarto miocardico è la necrosi (morte) di una porzione più o meno estesa di tessuto muscolare del cuore (miocardio), dovuta a un'interruzione dell'apporto di sangue. Come qualsiasi altro organo, anche il cuore è finemente vascolarizzato. In particolare, a occuparsi del rifornimento di sangue sono le arterie coronarie e le loro diramazioni, che si estendono su tutto il miocardio rifornendolo di ossigeno e nutrienti. Quando una coronaria o una sua diramazione sviluppano un'ostruzione (complice, per esempio, un fenomeno tromboembolico), l'apporto di sangue ossigenato al miocardio risulta compromesso (ischemia). Se la compromissione è importante e duratura, l'area miocardica coinvolta, dapprima, entra in uno stato di sofferenza e, successivamente, va incontro a morte (necrosi). L'infarto miocardico è il risultato di un'ischemia a carico del miocardio; in medicina, per ischemia si intende qualsiasi riduzione o interruzione dell'apporto di sangue a un distretto corporeo. Cosa significa Infarto Miocardico acuto? Infarto miocardico acuto è un modo alternativo di indicare l'infarto miocardico e che si aggiunge al già citato attacco di cuore e a infarto miocardico. Nell'immaginario comune, poi, l'attacco di cuore è conosciuto anche soltanto con il termine infarto; occorre precisare, tuttavia, che si tratta di un modo improprio e poco specifico di riferirsi all'infarto del miocardio, poiché in medicina la parola infarto definisce qualsiasi processo di necrosi tissutale dovuta a un ridotto o assente apporto di sangue.

Come riconoscere un Infarto Quali esami servono per la diagnosi di Infarto Miocardico? L'esame obiettivo e l'anamnesi possono soltanto far sospettare un infarto miocardico. Per una diagnosi sicura e completa serve una batteria di esami, che comprendono: Elettrocardiogramma ;

; Angiografia coronarica. Elettrocardiogramma L'elettrocardiogramma è un esame che permette di valutare l'attività elettrica del cuore. Se effettuato tempestivamente nel paziente infartuato, permette di diagnosticare la condizione e di stabilire il tipo di infarto miocardico verificatosi. È importante conoscere il tipo di infarto avvenuto, perché la terapia varia in funzione della tipologia. È un esame indolore che richiede pochi minuti. Esami del sangue Il danno al muscolo cardiaco dovuto a un infarto comporta il rilascio di particolari proteine (es: troponina cardiaca) nel circolo sanguigno. Un semplice prelievo di sangue permette di valutare la presenza di queste proteine. Radiografia del torace La radiografia del torace chiarisce se l'infarto miocardico ha avuto conseguenze a livello polmonare (es: edema polmonare). Ecocardiogramma È un'ecografia del cuore. È utile perché consente di stabilire con precisione le aree di miocardio danneggiate dall'infarto. Angiografia coronarica È una procedura cardiologica di cateterismo cardiaco che permette di individuare con precisione la sede del restringimento/blocco a livello coronarico. Prevede l'impiego di un mezzo di contrasto.