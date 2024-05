Cardiopatia Ischemica: cos’è e quali sono i sintomi?

Per approfondire:

Queste condizioni si traducono in uno stato di sofferenza tissutale che può compromettere seriamente la funzionalità degli organi colpiti.

La salute e la buona funzionalità del cuore dipendono da un' adeguata irrorazione sanguigna del suo tessuto muscolare ; ecco perché, quando la circolazione coronarica è in qualche modo compromessa, il cuore entra in uno stato di sofferenza, che si ripercuote sulle condizioni generali della persona.

Prima di procedere con la descrizione delle cause di cardiopatia ischemica, è doveroso ripassare come il cuore riceve sangue e ossigeno.

La cardiopatia ischemica è anche conosciuta come coronaropatia , malattia coronarica o, ancora, come ischemia miocardica .

A causa di questo stato ipertensivo di lunga durata, il cuore perde parte delle sue funzionalità, ragion per cui risulta pregiudicata l'irrorazione sanguigna di organi e tessuti.

Per cardiopatia ischemica ipertensiva si intende una condizione correlata ad alti livelli di pressione arteriosa persistenti nel tempo e non controllati tramite un adeguato trattamento.

Per cardiopatia ischemica cronica si intende una condizione cardiaca caratterizzata da un'ostruzione persistente nel tempo dei vasi coronarici, che causa una riduzione dell'apporto di sangue al miocardio.

Una volta morte queste cellule non riacquistano più la loro funzionalità, ma vengono sostituite da tessuto cicatriziale fibroso elettricamente e meccanicamente inerte.

Se l'ischemia perdura nel tempo, la cellula cardiaca può sopportare per circa 20-360 minuti la carenza di ossigeno e nutrienti, dopodiché muore. La necrosi cellulare prende il nome di infarto e, se coinvolge un numero importante di cellule , può essere fatale per l'individuo.

Nell'angina pectoris, il processo ischemico è transitorio/reversibile e non determina danni permanenti al tessuto muscolare cardiaco (l'occlusione è reversibile).

Fattori di rischio tipici di spasmo coronarico sono l'assunzione di droghe (in particolare, di cocaina, anfetamine o metanfetamine), l'eccessiva esposizione al freddo intenso, i forti stress emotivi e il fumo di tabacco .

Per vasculite coronarica s'intende l' infiammazione delle pareti delle arterie coronarie.

Come il lettore avrà notato, lo stile di vita gioca un ruolo cardine nella comparsa dell'aterosclerosi.

In genere, non è una causa soltanto a provocare l'aterosclerosi, ma un insieme di condizioni concomitanti; tra i principali fattori di rischio di aterosclerosi, figurano:

Nelle cardiopatie ischemiche dovute all'aterosclerosi, i protagonisti del fenomeno ostruttivo possono essere ateromi formatisi e accresciutisi all'interno di una o più coronarie, oppure frammenti di un ateroma localizzato in arterie differenti dalle coronarie.

Le placche aterosclerotiche , inoltre, sono suscettibili a lesioni e frammentazioni molto pericolose: le lesioni innescano il processo coagulativo , il quale, richiamando piastrine in sede, ha l'involontario effetto di espandere l'ateroma ; le frammentazioni, invece, danno origine a uno o più emboli , cioè corpi mobili circolanti nel sangue capaci di causare l'occlusione completa di un vaso sanguigno di pari dimensioni, anche a notevole distanza dalla sede d'origine.

Anche noto come placca aterosclerotica , l' ateroma è un aggregato di materiale lipidico (soprattutto colesterolo ), proteico e fibroso, che, sviluppandosi tipicamente sulla superficie interna dei vasi arteriosi , può pregiudicare in modo più o meno rilevante il flusso sanguigno .

La cardiopatia ischemica può svilupparsi in modo graduale o improvviso , a seconda che il blocco della circolazione coronarica si instauri, rispettivamente, in modo lento e progressivo oppure velocemente.

Condizioni spesso successive all'infarto del miocardio, che possono in alcuni casi essere anche motivo di decesso, sono l' insufficienza cardiaca e le aritmie gravi, come per esempio la fibrillazione ventricolare .

Le cardiopatie ischemiche più gravi (come, per esempio, l'infarto del miocardio) possono sfociare nella necrosi del miocardio, un fenomeno irreversibile che può compromettere la salute e la funzionalità del cuore al punto da causare perfino la morte del paziente.

Sebbene alcune forme di cardiopatia ischemica siano asintomatiche , il più delle volte questa condizione si manifesta in modo evidente con sintomi quali:

Per diagnosticare una cardiopatia ischemica e per descriverne le caratteristiche nei dettagli, servono numerosi esami e test ; ecco, brevemente, le indagini utili:

Terapia

Come si cura la Cardiopatia Ischemica?

Il trattamento della cardiopatia ischemica prevede l'adozione a lungo termine di uno stile di vita all'insegna della salute e, se necessario, il ricorso a farmaci e a procedure interventistiche di tipo chirurgico o non-chirurgico.

L'obiettivo della terapia è migliorare la salute delle coronarie e del cuore più in generale, così da ridurre un'eventuale sintomatologia e prevenire possibili (ulteriori) fenomeni ischemici.

Importante! Il protocollo terapeutico varia da paziente a paziente, a seconda dell'esatta natura e delle caratteristiche della cardiopatia ischemica presente.

Per alcuni pazienti, è sufficiente una correzione dello stile di vita; per altri, c'è bisogno di una terapia farmacologica ad hoc; per altri ancora, è fondamentale un approccio interventistico combinato all'utilizzo di farmaci nonché all'immancabile adozione di uno stile di vita sano.

Stile di vita nella Cardiopatia Ischemica

L'adozione di uno stile di vita all'insegna della salute è una parte fondamentale del piano terapeutico per la cardiopatia ischemica.

Le principali raccomandazioni sono:

Dieta sana e bilanciata;

Non fumare;

Non consumare sostanze stupefacenti;

Non bere alcolici o berne il meno possibile ("less is better" è il nuovo slogan del Ministero della Salute relativamente al consumo di bevande alcoliche);

Controllo della pressione arteriosa;

Controllo del colesterolo ematico;

Controllo del peso corporeo (è indicato il raggiungimento di uno stato di normopeso);

Pratica regolare di un'equilibrata attività fisica.

Uno stile di vita sano promuove la salute del cuore, allontanando il rischio di ricadute.

Farmaci per le Cardiopatie Ischemiche

Farmaci che potrebbe trovare impiego nella gestione terapeutico di una cardiopatia ischemica sono:

Anticoagulanti (es: eparina) e antiaggreganti (es: aspirina). Sono di beneficio perché migliorano il quadro sintomatologico, riducono le dimensioni di eventuali ateromi presenti, sciolgono eventuali coaguli sanguigni anomali e prevengono la formazione di nuovi ateromi.

(es: eparina) e (es: aspirina). Sono di beneficio perché migliorano il quadro sintomatologico, riducono le dimensioni di eventuali ateromi presenti, sciolgono eventuali coaguli sanguigni anomali e prevengono la formazione di nuovi ateromi. Nitroglicerina e nitrati in generale. Hanno un effetto vasodilatatore nei confronti delle coronarie.

Sono indicati contro le crisi di angina pectoris e in presenza di scompenso cardiaco congestizio associato all'infarto del miocardio.

e in generale. Hanno un effetto vasodilatatore nei confronti delle coronarie. Sono indicati contro le crisi di angina pectoris e in presenza di scompenso cardiaco congestizio associato all'infarto del miocardio. Beta-bloccanti , ACE-inibitori e antagonisti del recettore dell'angiotensina II . Sono utili in presenza di cardiopatie ischemiche associate a ipertensione, in quanto la loro assunzione induce una riduzione della pressione arteriosa.

, e . Sono utili in presenza di cardiopatie ischemiche associate a ipertensione, in quanto la loro assunzione induce una riduzione della pressione arteriosa. Statine. Sono di beneficio in presenza di una cardiopatia ischemica associata a ipercolesterolemia, in quanto la loro assunzione produce una riduzione dei livelli di colesterolo.

Chirurgia e altre procedure interventistiche

Tra le procedure interventistiche utili in caso di cardiopatia ischemica, si segnalano l'angioplastica con stenting e il bypass coronarico; la prima è un intervento non propriamente chirurgico, mentre la seconda è un'operazione chirurgica in piena regola.

Angioplastica coronarica con stenting

L'angioplastica è la procedura medica che permette di eliminare o, quanto meno, ridurre il restringimento o i restringimenti di un vaso sanguigno, mediante l'impiego di un particolare catetere (non ci sono incisioni, motivo per cui non è considerata una procedura chirurgica).

Lo stenting, invece, consiste nel collocamento di una protesi metallica (stent) all'interno di un vaso sanguigno - precedentemente occluso e riaperto tramite angioplastica - allo scopo di mantenerlo pervio nel tempo ed evitare seconde occlusioni.

Nell'angioplastica coronarica con stenting, l'oggetto dell'intervento sono, ovviamente, la o le coronarie che hanno sviluppato l'occlusione.

Bypass coronarico

L'operazione di bypass coronarico consiste nel creare una via al passaggio del sangue alternativa a quella occlusa per mezzo dell'inserimento di un nuovo vaso coronarico.

In altre parole, durante un intervento di bypass coronarico, il medico operante inserisce una nuova coronaria, il cui scopo è sostituire, nelle funzioni, la coronaria originaria ostruita.

Il bypass coronarico è una procedura chirurgica molto delicato, che i cardiochirurghi eseguono solo se strettamente necessario.