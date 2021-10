Cardiopatie e Disturbi Metabolici: Trattamento in Palestra

Non si parla altrettanto frequentemente però di come effettuare una corretta diagnosi e, soprattutto, di cosa fare nel caso i risultati fossero positivi ad un aumento del rischio per morte o invalidità.

Le linee guida mondiali per la diagnosi e il trattamento degli eventi cardiovascolari (CVD) e dell'obesità, vengono coniate e diffuse da enti americani, quali la AACVPR (American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation), la AHA (American Heart Association) e l'ACSM (American College of Sports Medicine).

Tuttavia, ad oggi - anche se, fortunatamente, non d'appertutto - permane un'arretratezza cultuarale spesso limitante sul piano preventivo e terapeutico. In alcuni paesi la situazione sembra migliore, ma in tanti altri l'opposto.

Esempio

Esempio pratico di anamnesi, test e valutazione

Valutazione Preliminare Test da Sforzo Controindicazioni relative o assolute al test da sforzo Nessuna Test submassimale diagnostico condotto su tappeto mobile con protocollo Aåstrand-Ryhming a stadio singolo adattato Incompetenze inotrope/cronotrope assenti Slivellamenti del tratto ST assenti Aritmie assenti Angina assenti Ipo/ipertensione da sforzo assenti Atassia o sincope assenti Cianosi o pallore assenti Crampi, dispnea, claudicatio assenti Dolori assenti VO2 max calcolato 6.7 MET

Descrizione e Considerazioni

Ad un primo colpo d'occhio, la paziente appare relativamente in salute: dagli esami ematochimici, dall'anamnesi, dai disturbi recenti e dal test diagnostico sottomassimale non vi sono riscontri di un possibile evento sfavorevole, ma osservando con più attenzione i dati ci accorgiamo che così non è.

Secondo le indicazioni degli organismi di cui sopra infatti, la paziente si presenta con ben 6 fattori di rischio per lo sviluppo di una malattia aterocoronarica e/o metabolica, i disturbi lamentati rappresentano un sintomo di possibile CVD, e il suo VO2 max è veramente troppo basso, il che dimostra una mediocre capacità funzionale.

La paziente rientra in una classe di livello B con stratificazione di: rischio moderato.

Il trattamento prevede il cambiamento dello stile di vita entro 6 mesi al massimo, la prescrizione di attività fisica e terapia dietetica per ridurre i fattori di rischio e portarli almeno a 2, nessuna terapia farmacologica.

Per l'esercizio fisico intenso- >70% FCmax o >60%Vo2 max- è richiesta la presenza di personale sanitario (medici o infermieri), non necessaria invece per l'esecuzione di esercizio ad intensità moderata- <65% FCmax o <55%Vo2 max-.

La paziente/cliente sarà allenata non più di 3 volte/settimana e per non più di 35-40 minuti per volta, monitorando costantemente l'andamento dell'acqua corporea totale e della massa magra, e adattando l'allenamento ai risultati dell'esame di composizione corporea.

L'esercizio fisico sarà ripartito in un iniziale warm-up, esercizi pluriarticolari a pesi liberi con intensità compresa tra il 40-55% di 1RM, camminata veloce e/o corsa su tappeto mobile ad una intensità compresa tra il 45-65% di FCmax a pendenza variabile, cool-down su tappeto al 30-40% FCmax.

Non sono previsti incrementi di resistenza muscolare o intensità di corsa, almeno per le prime 3-4 settimane; il successivo incremento di resistenza muscolare avverrà con un aumento delle ripetizioni e delle serie, non del carico allenante, almeno per i primi 3 mesi.

Particolare attenzione in fase di warm-up e cool-down.

Allungamenti "post-exercise" se il caso lo richiede, e rigorosamente "in catena".

Follow-up trimestrale.

Per l'esecuzione del test da sforzo submassimale non è richiesta la supervisione di personale medico -in America, in Italia si- che si rende necessaria invece per un test massimale.

La terapia dietetica, coadiuvata dal medico curante, sarà impostata con un protocollo di 5 pasti/die con rapporto tra macronutrienti così ripartito: 60% carboidrati, 20% proteine, 20% lipidi.

L'introito calorico è stimato sul metabolismo totale giornaliero, quindi sulla percentuale di massa magra della paziente; si rende perciò necessaria una analisi della composizione corporea, con follow-up mensile.