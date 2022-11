Cardiomiopatia ischemica: cos'è, cause e fattori di rischio

A livello miocardico, per l'elevata estrazione di ossigeno (circa il 70%), l'unico meccanismo di compenso in caso di aumentato fabbisogno di ossigeno è rappresentato da un proporzionale aumento del flusso coronarico, determinato da una vasodilatazione del distretto coronarico arteriolare ( vasi di resistenza ).

In condizioni basali, il cuore consuma circa 6,5-10 ml/min di ossigeno per 100 g di tessuto.

Iniziamo questro breve articolo sulla cardiomiopatia ischemic a parlando del miocardio , ovvero del tessuto contrattile del cuore che ne permette la normale funzionalità, e che rimane danneggiato appunto dall'evento in questione.

Per cardiomiopatia ischemica si intente uno spettro di malattie a diversa eziologia che interessano il cuore, in cui il fattore fisiopatologico unificante è rappresentato da uno squilibrio tra la richiesta metabolica e l' apporto di ossigeno al miocardio (il tessuto contrattile).

Sintomi della cardiomiopatia ischemica

I sintomi della cardiomiopatia ischemica possono variare da caso a caso.

Il dolore toracico da angina pectoris è il più comune. Esso è legata a uno squilibrio transitorio tra domanda e apporto metabolico al miocardio.

In alcuni casi nei quali non si presentano altre manifestazioni cliniche, l'ischemia "potrebbe" essere reversibile e non provocare danno anatomico permanente.

Il senso di oppressione retrosternale, anche associato a bruciore, è un altro sintomo prevalente; può manifestarsi dolore atipico epigastrico - ragione per la quale in certi casi il soggetto confonde le problematiche cardiache con quelle digestive.

Non sono rare le irradiazioni all'arto sinistro.

Altri sintomi possono includere: dispnea, iperidrosi, panico, astenia.

Nel caso non infrequente in cui l'ischemia miocardica non si associ a sintomi, si parla di ischemia silente.

Le manifestazioni cliniche (segni clinici) della cardiomiopatia ischemica sono: