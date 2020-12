Angioplastica: A Cosa Serve e Come si Esegue?

L'angioplastica è anche nota come angioplastica percutanea .

Indicazioni

Angioplastica: A Cosa Serve?

L'angioplastica serve a eliminare, o quanto meno ridurre, i restringimenti o le occlusioni che possono verificarsi all'interno dei vasi sanguigni, in seguito all'aterosclerosi o a fenomeni di trombosi, o per effetto di processi infiammatori.

L'angioplastica mira a ripristinare, nei limiti del possibile, il flusso sanguigno all'interno di vasi la cui pervietà è compromessa dalla presenza di una placca aterosclerotica, un trombo oppure un'infiammazione vascolare.

I restringimenti e le occlusioni dei vasi sanguigni sono un esempio di stenosi vascolare.

Cos'è l'Aterosclerosi?

L'aterosclerosi è il fenomeno di indurimento delle arterie di medio e grosso calibro, che induce nel tempo, sulla parete interna dei vasi arteriosi appena citati, la formazione di ateromi.

Conosciuti anche come placche aterosclerotiche, gli ateromi sono aggregati di materiale lipidico (soprattutto colesterolo), proteico e fibroso che, per la posizione occupata, risultano di ostacolo al normale flusso sanguigno all'interno delle arterie; inoltre, possono essere oggetto di processi infiammatori, che ne causano la frammentazione e la dispersione in altri vasi sanguigni – questa volta più piccoli – con conseguenti fenomeni occlusivi.

Angioplastica: Quando Farla?

L'angioplastica è un trattamento attuabile in presenza di:

Restringimenti od occlusioni a carico delle arterie coronarie del cuore. La presenza di queste problematiche è nota con il termine più generale di coronaropatia .

del cuore. La presenza di queste problematiche è nota con il termine più generale di . Restringimenti delle grandi arterie dovuti all'aterosclerosi.

dovuti all'aterosclerosi. Arteriopatia periferica . È la malattia vascolare caratterizzata dal restringimento dei vasi arteriosi degli arti (superiori o inferiori) e degli organi del tronco.

. È la malattia vascolare caratterizzata dal restringimento dei vasi arteriosi degli arti (superiori o inferiori) e degli organi del tronco. Stenosi carotidea . Si tratta del restringimento od occlusione di una o entrambe le carotidi, ossia i vasi arteriosi che si sviluppano dall'aorta verso il collo per trasportare il sangue ossigenato al cervello.

. Si tratta del restringimento od occlusione di una o entrambe le carotidi, ossia i vasi arteriosi che si sviluppano dall'aorta verso il collo per trasportare il sangue ossigenato al cervello. Restringimenti od occlusioni delle vene del torace, dell'addome, del bacino o degli arti (superiori o inferiori).

del torace, dell'addome, del bacino o degli arti (superiori o inferiori). Restringimenti delle arterie renali associati a ipertensione nefrovascolare. Quest'ultima pregiudica la funzionalità renale.

associati a ipertensione nefrovascolare. Quest'ultima pregiudica la funzionalità renale. Stenosi della fistola artero-venosa nei pazienti che necessitano dell'emodialisi.

Angioplastica Coronarica: Cos’è e A Chi Serve?

Quando è mirata all'eliminazione di stenosi presenti all'interno delle coronarie, l'angioplastica è detta più propriamente angioplastica coronarica, o angioplastica coronarica percutanea transluminale.

L'angioplastica coronarica è una procedura che potrebbe essere indicata a:

Persone con problemi di pervietà alle arterie coronarie, che continuano a presentare sintomi quali angina pectoris e dispnea, anche a dispetto di terapie farmacologiche e di un miglioramento dello stile di vita;

Individui con un attacco di cuore (o infarto del miocardio) in corso;

Soggetti a rischio di infarto.

L'uso del condizionale è d'obbligo, in quanto l'angioplastica coronarica è applicabile soltanto a una particolare frangia di pazienti rientranti nelle categorie sopra elencate: sono, infatti, idonei alla procedura coloro che presentano una coronaropatia di grado lieve-moderato e limitata a una o comunque a poche coronarie.

Angioplastica Periferica: Cos’è e A Cosa Serve?

"Angioplastica periferica" e "angioplastica percutanea periferica" sono le diciture che definiscono le procedure di angioplastica finalizzate al trattamento delle stenosi dovute all'arteriopatia periferica.

Angioplastica Carotidea: Cos’è e A Cosa Serve?

Come suggerisce il nome, l'angioplastica carotidea è la procedura di angioplastica riservata ai pazienti con una stenosi carotidea.

Angioplastica Venosa: Cos’è e A Cosa Serve?

L'angioplastica venosa è l'intervento di angioplastica attuabile in presenza di stenosi a carico della fistola artero-venosa o di restringimenti dei vasi venosi.