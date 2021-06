Generalità Il cardiopalmo, detto anche palpitazioni, sono definite come consapevolezza cosciente del proprio battito cardiaco. Shutterstock Il cardiopalmo viene percepito come un'anomalia nell'intensità e nella regolarità delle pulsazioni del cuore. Le palpitazioni possono essere regolari o irregolari, parossistiche o sostenute. Nella maggior parte dei casi, le palpitazioni rappresentano un sintomo benigno, cioè compaiono in assenza di altre malattie sottostanti, accompagnando, per esempio, uno stress emozionale (ansia, collera o spavento) o fisico (intensa attività sportiva o febbre) oppure l'uso di stimolanti, come tabacco e caffeina. Occasionalmente, però, il cardiopalmo può essere causato da un'affezione cardiaca o metabolica o essere l'effetto di particolari farmaci, di cui rappresenta una manifestazione aspecifica. La chiave per la diagnosi consiste nell'elettrocardiogramma (ECG), che consente di registrare gli impulsi elettrici del cuore e la loro conduzione. Il trattamento è diretto alla causa specifica del cardiopalmo.

Cos’è Cos’è il Cardiopalmo? Il cardiopalmo, o palpitazioni, è la percezione dei propri battiti cardiaci che vengono avvertiti sul precordio (parte del torace anteriore allo sterno), alla gola o al collo. Le palpitazioni possono dare l'impressione di un'anomalia a carico del cuore; spesso, però, questa manifestazione è transitoria e del tutto innocua. Che Differenza con la Tachicardia? La tachicardia è un aumento della frequenza delle pulsazioni sopra i 100 battiti al minuto, a riposo o senza alcuna forma di stress psicofisico. La tachicardia può essere l'espressione di un disturbo funzionale o di gravi turbe dell'attività elettrica cardiaca.

Sintomi e Rischi per la Salute Quali Sono i Sintomi del Cardiopalmo? Le palpitazioni vengono generalmente avvertite nel precordio (parte del torace anteriore allo sterno), nella gola o nel collo: il cardiopalmo può essere percepito come una sensazione di batticuore, sensazione di mancamento o di "tuffo" al cuore. Il paziente può descriverle come martellanti, sussultanti, vibranti, ondeggianti o come mancanza o salto di un battito. Il cardiopalmo possono essere regolari o irregolari, rapide o lente, parossistiche o persistenti; per alcuni pazienti, questa manifestazione risulta sgradevole ed allarmante. Cardiopalmo in Condizioni Normali/Fisiologiche Quando si verificano nelle persone sane e non sono associati ad altre patologie, il cardiopalmo non provoca solitamente sintomi particolari, oltre alla percezione dell'aumentata frequenza cardiaca. Solo in qualche caso, è possibile avvertire un senso di calore o una sudorazione improvvisa. Nelle persone che non sono affette da cardiopatie o da altre malattie, le palpitazioni sono tipicamente un fenomeno transitorio e di breve durata. Palpitazioni Patologiche Quando dipende da una cardiopatia o da un'altra malattia, il cardiopalmo compare compaiono più spesso e per periodi prolungati. Inoltre, a seconda della causa che ne ha determinato l'insorgenza, si possono associare altri sintomi, come: Dispnea : quando l'affanno e la fame d'aria sono concomitanti ai battiti accelerati possono indicare la presenza di un problema cardiaco serio, come uno scompenso, che richiede un'attenzione medica adeguata.

: quando l'affanno e la fame d'aria sono concomitanti ai battiti accelerati possono indicare la presenza di un problema cardiaco serio, come uno scompenso, che richiede un'attenzione medica adeguata. Improvvisa debolezza : la sensazione di stanchezza che può accompagnare i battiti accelerati può essere sintomo di anemia o ipertensione.

: la sensazione di stanchezza che può accompagnare i battiti accelerati può essere sintomo di anemia o ipertensione. Vertigini e stordimento : se insieme ai battiti accelerati, si sperimentano tremori, sudorazione improvvisa, giramenti di testa e svenimenti, è possibile che sia in atto una crisi ipoglicemica (cioè la glicemia si sia abbassata al di sotto del valore normale).

: se insieme ai battiti accelerati, si sperimentano tremori, sudorazione improvvisa, giramenti di testa e svenimenti, è possibile che sia in atto una crisi ipoglicemica (cioè la glicemia si sia abbassata al di sotto del valore normale). Brividi di freddo : quando i battiti accelerati compaiono in concomitanza a brividi e sensazione di freddo, è possibile che si stia verificando un calo di pressione o un episodio di ipoglicemia. La combinazione di questi sintomi può anticipare la febbre.

: quando i battiti accelerati compaiono in concomitanza a brividi e sensazione di freddo, è possibile che si stia verificando un calo di pressione o un episodio di ipoglicemia. La combinazione di questi sintomi può anticipare la febbre. Nausea e vomito: sensazione di nausea ed episodi di vomito, associati a battiti accelerati, possono essere provocati da patologie gastrointestinali. Per approfondire: Cardiopalmo - Cause e Sintomi