Il nervosismo e il cambiamento corporeo, per esempio, sono sintomi che possono essere legati a uno stato di gravidanza. Se si hanno due esemplari di criceto di sesso opposto in età fertile, quindi, è possibile che si siano accoppiati.

Adottare un animale domestico è una responsabilità, ci si impegna a prendersene cura per sempre e lo stesso vale per i piccoli roditori. Capire se il criceto è incinta e come possiamo aiutarlo per vivere al meglio questa condizione fa parte dell'accudimento. Ci sono dei segnali da imparare a riconoscere e delle accortezze da prendere, a cominciare da un ambiente a misura di gestante.

Come si fa a capire se un criceto è incinta?

Cambiamento di peso;

Appetito;

Mutamenti addominali;

Cambiamenti comportamentali.

Che le mamme prendano peso e abbiano bisogno di mangiare e bere di più, sempre senza esagerare, è una caratteristica che accomuna molte specie. Per capire se il criceto è incinta ci sono dei segnali da notare e questi fanno parte dei più visibili. Tuttavia, per avere la certezza che si tratti di una gravidanza e che non ci siano invece problemi di salute, è sempre bene portarlo dallo specialista e averne conferma.

L'aumento di richiesta di cibo non riguarda solo il fabbisogno individuale, questo animale domestico lo mette da parte anche in vista del parto. Avrà anche bisogno di avere un apporto maggiore di proteine e grassi per aumentare il livello energetico, dovrà assumere comunque frutta e verdura fresche e pezzetti di formaggio, ma eventuali variazioni dietetiche è bene concordarle sempre con il veterinario.

Non è solo l'addome a cambiare (negli ultimi giorni di gestazione), aumentano di volume i capezzoli e diventano anche più sporgenti. La mamma criceto si sta preparando all'allattamento. Inoltre, inizierà a preparare il nido con pezzetti di cotone e di carte igienica, in modo tale da renderlo accogliente e morbido. I proprietari devono saperlo per favorire questo momento così importante non soltanto dal punto di vista pratico, gestendo la gabbia del criceto, ma anche emotivo.

Una maggiore attenzione e aggressività possono manifestarsi con l'imminenza del parto. Si tratta di un istinto territoriale tipico di tutte le mamme che sanno di dover proteggere dei cuccioli indifesi. Non deve quindi subire stress inutili ed è bene che il criceto incinta venga separato dal maschio e/o da altri animali domestici.

Attenzione però: la separazione dal papà dei piccoli non vale per alcune specie come il Roborovskij: in questo caso entrambi i genitori hanno una parte attiva nell'accudimento dei neonati. Prima del parto, tuttavia, mamma criceto si calmerà e rallenterà anche i movimenti, dormirà più del solito e starà molto vicina al nido.