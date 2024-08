Candida: cos'è? Sintomi, cause e cura

Cos'è la Candida?

La candidosi è un'infezione micotica, quindi provocata da funghi, che nello specifico appartengono al genere Candida.

Nella maggioranza dei casi, l'agente responsabile della candidosi è la specie Candida albicans.

Anche negli individui perfettamente sani, la candida fa parte della normale flora microbica dell'organismo, e prolifera senza arrecare alcun tipo di danno. In determinate circostanze, tuttavia, quest'ospite abituale di pelle, bocca, tratto gastrointestinale e vagina, si può trovare in una situazione di "vantaggio" rispetto al sistema immunitario.

La candida comincia così a proliferare in maniera eccessiva causando un danno; in altre parole, questi funghi assumono il ruolo di patogeni e creano una serie complessa di disturbi, sia nell'uomo che nella donna.

Quando la Candida causa malattia?

Shutterstock

Le micosi sono malattie causate da funghi. Tra queste una delle più diffuse e conosciute è la candidosi, più semplicemente conosciuta come candida, una patologia che può potenzialmente colpire qualsiasi parte del corpo.

Il fungo che causa la candidosi (Candida albicans e altre specie di Candida) è un comune, commensale e saprofita (organismo che si nutre di materia organica morta) che vive sulle mucose intestinali di molti individui sani. Si calcola che colonie di Candida siano presenti sulle mucose (orofaringe, tratto gastrointestinale, vagina) dell'80% degli individui sani.

Di per sé, infatti, la candida è un lievito che per certi aspetti vive in simbiosi con l'organismo umano, partecipando alla digestione degli zuccheri, anche se in realtà è più corretto definirla un organismo saprofita. Normalmente, le colonie di questi funghi si moltiplicano con l'assunzione di alimenti ed in particolar modo di zuccheri. L'efficienza del sistema immunitario umano è comunque sufficiente per controllarne la proliferazione, anche in caso di dieta ad alto contenuto glucidico.

Raramente, la candida diventa patogena e produce candidosi. Tale condizione si instaura più facilmente in seguito all'utilizzo prolungato di antibiotici e durante stress psicofisici intensi che abbassano le difese immunitarie del paziente (come l'infezione da HIV).

Dove si prende la Candida?

Per la sua presenza in numerosi distretti dell'organismo, la Candida è in grado di indurre infezioni di entità variabile in diverse sedi. La candidosi, infatti, comprende diverse tipologie di infezioni, che spaziano dal livello più superficiale a quello sistemico.

Le infezioni superficiali causate dalla Candida sono responsabili di infiammazioni locali, spesso associate ad un intenso disagio. Un esempio di candidosi superficiale è il mughetto o candidosi orale, caratterizzato dalla comparsa di chiazze bianche su lingua, tonsille e palato molle.

La candida può però causare anche vaginiti, enteriti, e, nei casi più gravi, moniliasi polmonare ed endocarditi croniche.

Decisamente più rare, ma assai più temibili, sono le infezioni sistemiche, che colpiscono perlopiù individui immunodepressi, causando complicanze importanti, come ascessi polmonari, endocarditi o meningiti.