Calvizie: cos’è e qual è la causa? Come inizia e come si risolve

Le cause che possono indurre la caduta dei capelli patologica sono numerose: comportamenti scorretti, traumi meccanici subiti dalla chioma, diete drastiche, disfunzioni ormonali e varie malattie sistemiche. Per questo motivo, quando la perdita media giornaliera supera i 100 capelli e si protrae a lungo (oltre 4 settimane), è importante non sottovalutare il problema e rivolgersi al proprio medico per intervenire nel modo più corretto. Solo con un quadro molto preciso, infatti, è possibile scegliere la terapia più mirata e prospettare un obiettivo realmente raggiungibile.

Il termine calvizie è estremamente generico: può essere utilizzato, infatti, per indicare una serie di patologie molto diverse tra loro, sia dal punto di vista delle cause, che del decorso, per non parlare della terapia.

Cause

Cosa provoca la Calvizie?

La calvizie androgenetica, comunemente nota come calvizie, è la forma più comune della malattia. In questo contesto, la perdita dei capelli è causata dalla combinazione di fattori ormonali e genetici: in soggetti predisposti, infatti, la malattia è determinata dall'eccessiva sensibilità dei follicoli pilo-sebacei agli ormoni androgeni, che porta i capelli ad indebolirsi progressivamente. In altri termini, la sovrabbondante presenza di diidrotestosterone (DHT) risulta altamente dannosa per la capigliatura: dapprima, l'ormone agisce accorciando la fase di crescita (anagen), poi provocando una progressiva miniaturizzazione del follicolo, che produrrà uno stelo sempre più assottigliato, fino a raggiungere l'atrofia. Se non si interviene per tempo, questo processo progredisce inarrestabilmente, con velocità e gravità dipendente dalla propria predisposizione genetica.

Quali sono i fattori responsabili della Calvizie?

Vari fattori rilevanti che possono intervenire producendo un'aumentata caduta dei capelli, sia nell'uomo, che nella donna, sono:

Stati infiammatori : un'infiammazione che si protrae nel tempo può danneggiare le cellule del bulbo pilifero dando come risultato un capello debole, fragile e tendente alla caduta;

: un'infiammazione che si protrae nel tempo può danneggiare le cellule del bulbo pilifero dando come risultato un capello debole, fragile e tendente alla caduta; Fattori ormonali: si possono verificare alterazioni con sull'equilibrio con effetto negativo la crescita dei capelli (es. azione del diidrotestosterone nell'uomo).

Esistono poi condizioni in cui i capelli possono cadere in maniera abbondante, come in caso di stanchezza psico-fisica, diete drastiche o abuso di alcool, durante l'allattamento e la menopausa, come pure per l'assunzione prolungata di certi farmaci ed in relazione a patologie sistemiche (malattie della tiroide, anemia, diabete ecc.) o interventi chirurgici. Anche la predisposizione genetica, i raggi UV ed il fumo di sigaretta possono essere annoverati tra i possibili fattori concausali.