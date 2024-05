Calcolo Velocità (m/s) = Distanza in metri / Tempo in secondi

Il calcolo della velocità si effettua dividendo la distanza per il tempo impiegato a percorrerla. Nel SI (Sistema internazionale di unità di misura), la velocità si esprime in metri al secondo (m/s o m*sec -1 ), dal momento che distanza e tempo si esprimono rispettivamente in metri (m) e in secondi (s).

Conversioni m/s - Km/h

Tenendo presente che un'ora equivale a 3600 secondi (60 minuti x 60 secondi ciascuno), camminando alla velocità costante di un metro al secondo si percorrono 3600 metri (3,6 km) all'ora. Possiamo quindi affermare che:

1 m/s = 3,6 Km/h

Trattandosi di una semplice equazione, per calcolare in m/s una velocità nota in Km/h dobbiamo moltiplicarla per 3,6. Viceversa, per passare da Km/h a m/s la velocità va divisa per 3,6.

Da m/s a km/h: moltiplichiamo la velocità per 3,6

Da km/h a m/s: dividiamo la velocità per 3,6

Se vogliamo sapere a quanti centimetri al minuto equivale una velocità di 27 decimetri all'ora, dobbiamo ragionare in maniera analoga. Abbiamo quindi che 27 decimetri equivalgono a 270 centimetri, mentre un ora'equivale a 60 minuti; pertanto, 27 dm/h equivalgono a 4,5 cm/min (270/60).