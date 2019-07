BMI per uomini e donne

In molti sostengono che il BMI debba tenere conto del sesso, ovvero che sia diverso tra uomini e donne. In realtà si tratta di un'imprecisione, perché a fare la differenza sono caratteristiche tendenzialmente legate ad esso, ma non in modo diretto e lineare.

Il BMI non considera fattori quali l'entità della massa muscolare, dello scheletro e del grasso essenziale. È risaputo che gli uomini hanno mediamente una muscolatura e un'ossatura superiori alle donne, che gli anziani sono invece più deboli rispetto ai giovani, e che le donne possiedono una maggior percentuale di grasso essenziale necessaria alla funzione riproduttiva. In merito alle ossa, è possibile integrare il calcolo del BMI con equazioni integrative che permettono di stimare anche questa variabile.

Ciò non toglie che esistano donne e anziani con volumi muscolari superiori e massa grassa inferiore rispetto alla maggior parte degli uomini e dei giovani. Ecco perché la valutazione del BMI non dev'essere utilizzata per stimare in maniera troppo precisa ed accurata il peso di un soggetto, ma semplicemente per identificare l'indice di rischio legato al sovrappeso e al sottopeso.