Calcolo BMI

Cos’è Cos'è il BMI? Il calcolo del BMI è un sistema di valutazione del peso, riferito al rischio di malattia, proposto per la prima volta dallo studioso belga Adolphe Quelet (1796-1874). Shutterstock Attraverso la soluzione di una formula che richiede due valori noti, statura e peso, il calcolo del BMI offre un coefficiente da inserire in un'apposita griglia di valutazione che permette di stabilire: normopeso, sottopeso, sovrappeso e obesità (quest'ultima, eventualmente classificata in diversi livelli di gravità). Per approfondire: BMI

A Cosa Serve A cosa serve il BMI? Dalla sua invenzione, il BMI è divenuto progressivamente uno strumento diagnostico di primo piano per valutare il peso di un soggetto e la sua posizione rispetto a quello normale o normopeso – statisticamente associato al minor rischio di ammalarsi di patologie metaboliche e non solo. Tuttavia, a causa della scarsa precisione (non tiene in considerazione l'entità dello scheletro e della muscolatura) e dei limiti applicativi che comporta (non va impiegato per la valutazione dei bambini e degli atleti di élite), oggi il semplice BMI è parzialmente rimpiazzato da metodi di stima più accurati e innovativi, ma senz'altro meno pratici.

Formula Formula del BMI La formula del BMI consiste nella divisione del peso di un soggetto adulto, espresso in chilogrammi (kg), per il quadrato della sua statura espressa in metri (m). Il calcolo del BMI si basa dunque sull'equazione kg/m2, che più dettagliatamente corrisponde a: BMI = peso in kg / (statura in metri * statura in metri) In un individuo (che chiameremo Mario) con statura 1,75 m (175 cm) e peso 70 kg, l'operazione corretta è: BMI di Mario = 70 / (1,75)2 = 22,9 In funzione del BMI, la popolazione viene generalmente divisa in cinque classi di peso: normopeso, sottopeso, sovrappeso. Categoria BMI range - kg/m2 Sottopeso severo < 16,5 Sottpeso da 16,5 a 18,4 Normale da 18,5 a 24,9 Sovrappeso da 25 a 30 Obesità primo grado da 30,1 a 34,9 Obesità secondo grado da 35 a 40 Obesità terzo grado > 40 I valori più indicati di BMI, se riferito all'aspetto metabolico-salutistico, si aggirano intorno a 21-22 (22,5 kg/m2 nell'uomo e a 21 kg/m2 nella donna). Tuttavia, in uno studio, gli uomini britannici sono risultati maggiormente attratti da modelli femminili con BMI di 20,85; questo valore, che non ha alcun significato predittivo sul rischio legato alle patologie del ricambio e alle varie complicazioni, offre invece una fotografia delle aspettative medie in termini di "peso ideale" – si leggano gli articoli dedicati all'immagine corporea e ai disturbi del comportamento alimentare (DCA). L'intervallo di normalità del BMI (18,5-24,9 kg/m2) è ampio proprio in funzione delle differenze soggettive legate alla struttura fisica della popolazione. Come anticipato, il calcolo del BMI non tiene infatti conto della massa muscolare (maggiore, ad esempio, nell'uomo e nel giovane rispetto alla donna e all'anziano), né tanto meno delle differenze riguardanti la massa ossea e la proporzione tra lunghezza degli arti e statura. Per ottenere una maggior accuratezza è comunque possibile integrare il BMI con la valutazione della costituzione e del tipo morfologico – vedi sotto.

Calcolo online Altezza centimetri Peso Kg Sesso Maschio Femmina IL TUO BMI è kg/m2 ed è Il Tuo Peso Forma secondo il BMI è compreso tra: Kg e: Kg

Adulti e Bambini BMI per adulti e bambini Il BMI è un sistema di calcolo che permette di valutare l'idoneità del peso nelle persone adulte. Non può essere utilizzato per i bambini, che invece andrebbero misurati con il metodo dei percentili. Più precisamente: Valutazione Percentile Sottopeso Inferiore al 5° percentile Normale Dal 5° all'85° percentile A rischio di sovrappeso Dal 85° al 95° percentile Sovrappeso Superiore al 95° percentile Per approfondire: Calcolo BMI nei Bambini

Uomo e Donne BMI per uomini e donne In molti sostengono che il BMI debba tenere conto del sesso, ovvero che sia diverso tra uomini e donne. In realtà si tratta di un'imprecisione, perché a fare la differenza sono caratteristiche tendenzialmente legate ad esso, ma non in modo diretto e lineare. Il BMI non considera fattori quali l'entità della massa muscolare, dello scheletro e del grasso essenziale. È risaputo che gli uomini hanno mediamente una muscolatura e un'ossatura superiori alle donne, che gli anziani sono invece più deboli rispetto ai giovani, e che le donne possiedono una maggior percentuale di grasso essenziale necessaria alla funzione riproduttiva. In merito alle ossa, è possibile integrare il calcolo del BMI con equazioni integrative che permettono di stimare anche questa variabile. Ciò non toglie che esistano donne e anziani con volumi muscolari superiori e massa grassa inferiore rispetto alla maggior parte degli uomini e dei giovani. Ecco perché la valutazione del BMI non dev'essere utilizzata per stimare in maniera troppo precisa ed accurata il peso di un soggetto, ma semplicemente per identificare l'indice di rischio legato al sovrappeso e al sottopeso.