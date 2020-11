ATTENZIONE!!! Riscontrando eventuali problemi tecnici con l'uso del calcolatore automatico sottostante, è possibile trovarlo anche nell'articolo " Calcolo Metabolismo Basale: Pazienti Ospedalizzati ". In tal caso, ci scusiamo per il malfunzionamento.

Nota : per inserire le frazioni di ora (ad esempio 45 minuti) utilizzare il punto e non la virgola (0,45 e non 0,45).

Esso si basa su dati come il tipo di attività svolta, l'età, il sesso ed il peso. In alternativa al peso è possibile utilizzare, se la si conosce, la percentuale di grasso corporeo selezionando dall'apposito menu l'opzione " Massa grassa ".

Varie Formule

Calcolo metabolismo basale nell'uomo (kcal)

Harris & Benedict: 66,4730 + (13.7516 * peso in kg) + (5,0033 * statura in cm) - (6,7550 * età in anni)

Katch and McArdle: 370 + (21.6 X LBM)

Tagliabue, Andreoli et al. (maschi, sovrastima in maniera eccessiva il risultato): (53,284 * W) + (20,957 * H) - (23,859 * A) + 487

Tagliabue, Andreoli et al. (femmine, sovrastima in maniera eccessiva il risultato): (46,382 * W) + (15.774 * H) - (16.66 * A + 944)

Mifflin= 5 + (10 * W) + (6,25 * H) - (5 * A)

Schofield:

(63*W + 2896) ÷ 4,186

(48*W + 3653) ÷ 4,186

(63*W - 0,42*H + 2953) ÷ 4,186

(48*W - 0,11*H + 3670) ÷ 4,186

Calcolo metabolismo basale nella donna (kcal)

Harris & Benedict: 655,0955 + (9,5634 * peso in kg) + (1.8496 * statura in cm) - (4.6756 * età in anni)

Katch and McArdle: 370 + (21.6 X LBM)

Tagliabue, Andreoli et al: (46,322 * W) + (17,744 * H) + (16,66 * A) + 944

Mifflin= - 161 + (10 * W) + (6,25 * H) - (5 * A)

Schofield:

(62*W + 2036) ÷ 4,186

(34*W + 3538) ÷ 4,186

(57*W - 11,84*H + 411) ÷ 4,186

(34*W + 0,06*H + 3530) ÷ 4,186

Calcolo metabolismo basale nel bambino (kcal)

Harris & Benedict: 22,10 + (31,05 * W) + (1,16 * H)

Dove:

W= peso in kg; H = altezza in cm; A= età in anni; LBM = massa magra in kg.

