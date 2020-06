Caduta dei Capelli

Perché i capelli cadono?

Il ciclo vitale del capello prevede l'alternanza di tre fasi, una di crescita, una di riposo, ed una di caduta. La durata media di questo ciclo varia dai 2 ai 7 anni. Si stima pertanto che ogni follicolo produca circa 20 capelli nel corso della sua vita.

Il numero di capelli caduti durante la giornata è variabile e dipende da numerosi fattori quali:

il sesso (la caduta è maggiore negli uomini rispetto alle donne)

la stagione (in autunno e primavera la caduta aumenta)

condizioni di salute (l'utilizzo di certi farmaci e alcune malattie possono accelerare la caduta)

lavaggio e spazzolatura ( il trauma meccanico facilita il distacco dei capelli)

densità di capelli (più capelli si hanno e maggiore sarà la caduta in termini assoluti)

genetica (alcuni soggetti sono geneticamente predisposti alla caduta).

A titolo puramente informativo, senza che questo dato rappresenti una regola, una caduta superiore ai 100 capelli al giorno protratta per alcune settimane è un indice di sofferenza del capello. In questi casi è opportuno rivolgersi ad un medico specializzato in grado di valutare e risolvere la situazione. Per approfondire: quanti capelli cadono in un giorno?

L'importanza della visita tricologica in giovane età, ancor prima che si manifestino i primi sintomi di diradamento, è essenziale per ricevere opportune indicazioni sui prodotti più adatti al proprio tipo di capello. In questi ultimi anni la tricologia (la scienza che studia l'anatomia, la fisiologia del capello e del pelo) ha compiuto numerosi passi in avanti e può oggi offrire numerose soluzioni in grado di bloccare o contrastare la caduta. Così come per il proprio benessere fisico occorre scegliere un professionista delle scienze motorie laureato e con le opportune certificazioni professionali, anche la scelta del tricologo deve ricadere su professionisti qualificati specializzati in dermatologia. Attenzione dunque ai falsi esperti, abili a sfruttare economicamente il dramma psicologico di chi sta perdendo i capelli.