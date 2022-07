Tumore al Polmone: cura e trattamento

Pericolosità e prognosi Come accennato, la forma di tumore al polmone a piccole cellule presenta una prognosi peggiore della forma a grandi cellule. Il microcitoma è, infatti, soggetto ad una rapida crescita e presenta maggiori probabilità di propagarsi ad altri organi. Statisticamente, la maggior parte dei pazienti con tumori a piccole cellule si presenta con malattia localmente avanzata o metastatica. Proprio a causa di questa sua aggressività, in molti casi risulta inutile asportare la porzione contenente la massa tumorale, poiché al momento della diagnosi le cellule tumorali sono spesso già disseminate in vari organi. Di conseguenza, l'approccio terapeutico - come vedremo nei capitoli successivi - si basa sostanzialmente sul trattamento farmacologico e/o radioterapico. Fortunatamente, il tumore al polmone a piccole cellule è il meno comune tra le due principali tipologie di patologie neoplastiche che possono svilupparsi a carico di questi organi. Più diffusi sono, invece, i tumori polmonari non a piccole cellule per i quali il trattamento chirurgico rappresenta molto spesso la prima scelta. Tuttavia, la prognosi dipende da molti fattori, come ad esempio la possibilità di una diagnosi precoce.

SCLC: gli approcci terapeutici Tumore al polmone a piccole cellule: le terapie utilizzate Nei pazienti colpiti da tumore del polmone a piccole cellule, il principale trattamento utilizzato è rappresentato dalla chemioterapia. Come già accennato nel corso dell'articolo, infatti, nella maggior parte dei casi, la diagnosi avviene quando il tumore si è già diffuso in altri organi e tessuti (metastasi). La radioterapia può essere utilizzata in associazione alla chemioterapia, oppure dopo di essa allo scopo di eliminare eventuali cellule tumorali residue. Alcuni studi indicano anche una potenziale utilità dell' immunoterapia combinata alla chemioterapia ; mentre il trattamento chirurgico si mette in pratica di rado e comunque solo in casi selezionati.