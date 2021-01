Cos'è e quanto è frequente? Il tumore al polmone è una malattia molto grave che colpisce un organo vitale per il nostro organismo. Epidemiologia In Italia il tumore maligno del polmone rappresenta la seconda neoplasia più frequentemente diagnosticata nel sesso maschile (dopo il tumore alla prostata), e la terza in quello femminile (dopo il tumore al seno e al colon retto). Complessivamente rappresenta l'11% dei tumori complessivamente diagnosticati. Solo nel nostro Paese si registrano circa 33.000 decessi per tumore al polmone/bronchi e trachea all'anno, di cui circa 25.000 casi coinvolgono individui di sesso maschile. Fattori di Rischio Fumo di Sigaretta Il principale responsabile è il fumo, colpevole dell'85-90% di tutti i nuovi casi di tumore al polmone osservati nei Paesi occidentali. Il rischio si incrementa con la quantità delle sigarette fumate e con la durata dell'abitudine al fumo. Il rischio relativo dei fumatori rispetto ai non fumatori è aumentato di circa 14 volte e si incrementa ulteriormente fino a 20 volte nei forti fumatori (oltre le 20 sigarette al giorno).

La sospensione del fumo di sigarette produce una forte riduzione del rischio. L'abitudine tabagica è in costante aumento tra le donne, mentre a partire dalla fine degli anni '80 si è assistito ad una lenta regressione del numero di maschi fumatori. Attualmente circa 1/3 degli uomini fuma mentre tra le donne il numero di fumatrici si aggira intorno al 20%, una percentuale nettamente superiore rispetto ai decenni passati. Questo dato è in netta relazione con il continuo aumento dei casi di tumore al polmone registrati nel sesso femminile. Alla base di questo incremento potrebbe esserci anche una maggior predisposizione dell'organismo femminile all'effetto cancerogeno del fumo di sigaretta. La riduzione del numero di fumatori maschi nell'ultimo ventennio si è invece accompagnata ad una chiara inversione di tendenza, facendo registrare una diminuzione del numero di uomini colpiti da carcinoma polmonare. Studi epidemiologici hanno inoltre dimostrato una maggiore incidenza del tumore al polmone tra le cassi sociali disagiate. La bassa condizione socioeconomica si correla infatti ad una maggiore esposizione al fumo di tabacco e, in minor misura, ad inquinanti ambientali ed agenti infettivi (es: tubercolosi). Il principale responsabile rimane comunque il fumo, a causa del quale muore circa 1/3 dei fumatori. Di questi poco più della metà muore per tumore al polmone. Il rischio relativo è strettamente correlato al numero di sigarette fumate, alla durata in anni dell'abitudine tabagica, al contenuto in catrame delle sigarette fumate e alla presenza o meno del filtro. Per un fumatore le probabilità di ammalarsi di cancro al polmone sono 14 volte superiori rispetto a un non fumatore. Per i fumatori incalliti (> 20 sigarette/die) tale probabilità sale fino ad essere 20 volte superiore. Il rischio è quindi dose dipendente (aumenta "solo" di tre volte se si fumano 5 sigarette al giorno)

Quanto più precocemente si comincia a fumare e tanto maggiore è il rischio di sviluppare il tumore al polmone ed altre malattie respiratorie. Al contrario, quanto prima si smette e tanto minori saranno tali probabilità.

La funzionalità respiratoria migliora piuttosto rapidamente dopo aver smesso di fumare. Il rischio cardiovascolare acquisito si annulla in circa un paio di anni dalla cessazione.

Tuttavia negli ex fumatori l'aumentato rischio di sviluppare un tumore al polmone si annulla solo dopo 10-15 anni dalla cessazione del fumo (rischio cumulativo). Solo dopo questo periodo di tempo le possibilità di ammalarsi sono identiche a quelle di una persona che non ha mai fumato. Pur avendo tempi di riduzione così lunghi il rischio oncologico inizia ad attenuarsi, seppur di poco, immediatamente dopo la cessazione.

un uomo ogni 10 ed una donna ogni 47 correrebbero il rischio di morire per tumore del polmone

Il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte per tumore nei maschi (il 27% del totale delle morti) e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colon-retto (11% del totale delle morti). SOPRAVVIVENZA Negli ultimi 20 anni la sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro al polmone è aumentata, ma in misura trascurabile. La percentuale di sopravviventi a 5 anni fra i malati di tumore del polmone è moderatamente aumentata tra i primi anni '90 e la fine del primo decennio del 2000, passando dal 10 al 14% nei maschi e dal 12 al 18% nelle femmine. Nonostante le tecniche terapeutiche abbiano subìto notevoli miglioramenti nella maggioranza dei casi la malattia viene ancora diagnosticata in uno stadio avanzato, lasciando poche possibilità al paziente.

NOTA: nonostante diminuisca l'incidenza del tumore al polmone negli uomini, il numero totale di casi aumenta per effetto dell'invecchiamento della popolazione, dell'aumentato numero di donne fumatrici e del miglioramento della sopravvivenza dei pazienti.



Sintomi Per approfondire: Sintomi tumore al polmone

Il tumore al polmone è una una malattia subdola che in molti casi non dà segni di sé fino a quando non raggiunge uno stadio avanzato. In presenza di questi sintomi, fortunatamente non sempre indicativi di un tumore polmonare, non esitare a rivolgersi al medico per l'esecuzione di accertamenti, anche molto semplici come una radiografia al torace: tosse cronica che diventa particolarmente insistente o modifica le proprie caratteristiche (intensità, durata e consistenza dell'espettorato)

difficoltà respiratorie (dispnea) anche per sforzi non particolarmente intensi (camminare a passo spedito, fare le scale)

dolore al torace

tracce di sangue nell'espettorato (emoftoe)

emissione di una cospicua quantità di sangue dalla bocca (emottisi) Tali sintomi variano comunque in relazione al tipo e alla sede di sviluppo del tumore al polmone. Nel 6% dei casi il carcinoma è del tutto asintomatico. Altre volte a tali sintomi si associano: febbre, astenia (debolezza), perdita di peso corporeo, dolore alla spalla o all'arto superiore, polmoniti a lenta risoluzione o polmoniti ricorrenti, disfonia e disfagia (degluttizione dolorosa).

Fattori di Rischio Fumo di tabacco

Fumo passivo (non solo tra le mura domestiche ma anche sul luogo di lavoro e negli ambienti pubblici)

Fattori genetici ed ereditarietà famigliare (non quantificabili): è stata osservata un'aumentata incidenza nei familiari dei malati di cancro al polmone portatori di specifiche anomalie genetiche

Fattori occupazionali

Inquinamento ambientale

Età (50-60 anni fascia a massimo rischio)

Patologie broncopolmonari quali BPCO, esiti di TBC, silicosi, sarcoidosi, fibrosi polmonare idiopatica, sclerodermia, bronchiectasie, antracosi Il ruolo dell'INQUINAMENTO AMBIENTALE nello sviluppo del tumore è tutto sommato trascurabile. Si calcola infatti che l'impatto dei fattori ambientali sull'insorgenza del tumore al polmone si aggiri soltanto intorno all'1-1,5% di tutti i casi. In Lombardia per esempio si ammalano di tumore al polmone più uomini che vivono al di fuori dei grandi centri urbani e più donne che vivono all'interno. L'inquinamento ambientale può invece causare altre malattie all'apparato respiratorio come asma e bronchite cronica. Maggiore attenzione va invece posta all'esposizione professionale: l'incidenza di tumore al polmone aumenta di ben 8 volte nei lavoratori a stretto contatto con catrame, peci, fuliggini, paraffine grezze, oli lubrificanti

Nei fumatori esposti all'amianto l'incidenza di cancro al polmone è 80-90 volte superiore a quella dei non fumatori non esposti

Particolarmente a rischio sono i lavoratori che lavorano a stretto contatto con materiali radioattivi

Altri agenti chimici pericolosi sono l'arsenico, il cromo, il nichel, il cadmio, la silice, il radon ed i combustibili fossili Il fumo tende in molti casi ad aumentare la potenzialità cancerogena di questi elementi dimostrandosi ancora una volta il nemico numero uno dei nostri polmoni. La netta diminuzione dei casi di tumore al polmone nei giovani maschi conferma l'importanza delle campagne di prevenzione contro il fumo nel nostro Paese.