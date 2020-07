Cos'è

La saturazione di ossigeno è un parametro che riflette la percentuale di molecole di ossigeno legate all'emoglobina (ossiemoglobina), permettendo così di stabilire lo stato di ipossiemia (ridotta quantità di O 2 disponibile nel sangue).

La saturazione di ossigeno si misura con uno strumento elettromedicale transcutaneo, chiamato saturimetro (ossimetro o pulsiossimetro), dalla forma simile a quella di una molletta.

Questo dispositivo è dotato di una sonda e di due diodi foto-emittenti (sensori che emettono raggi luminosi di lunghezze d'onda diverse fra loro e comunicano con una fotocellula). L'indice ematico viene quindi stimat tramite l'assorbimento della luce emessa dal saturimetro applicato su un dito della mano o un lobo dell'orecchio (regioni anatomiche ricche di capillari).

L'elemento utile per la valutazione della saturazione dell'ossigeno è il colore del sangue, che, quando è ossigenato, è di una tinta rosso brillante, viceversa, è più scuro.

Il saturimetro o pulsossimetro è un oggetto estremamente semplice e piccolo. Questo non stupisce se si pensa che per utilizzarlo generalmente è sufficiente alloggiare il dito al suo interno e nulla più. I modelli di saturimetro o pulsossimetro si assomigliano molto tra di loro. Sicuramente il più comune è quello da dito, ma esistono anche versioni da polso, pensate essenzialmente per rilevare anche altri parametri durante il sonno e quindi con la necessità di essere ben fissati al braccio di chi lo utilizza.

Il pulsossimetro permette di rilevare in maniera precisa il livello di SpO2 e la frequenza cardiaca. I dati vengono poi visualizzati su uno schermo al LED, sia in forma di barre, sia con espressione numerica. Consumano pochissima energia, tanto più che sono pensati per andare in stand by o spegnersi quando non li si utilizza.

Pulsossimetro Ecronoo

Il pulsossimetro da dito di Ecronoo è facile e veloce da usare. Questo pulsossimetro permette infatti la lettura dei parametri rilevati, come la SpO2, con ben 6 modalità diverse. Un'altra caratteristica che lo rende particolarmente comodo è lo spegnimento automatico in caso non venga usato per più di 8 secondi, risparmiando così le batterie. Quali sono i parametri che questo pulsossimetro è in grado di rilevare e di fornirci?

valore SPO2 dell'ossigeno nel sangue

valore PR dell'impulso

istogramma dell'ossigeno nel sangue

grafico della forma d'onda dell'impulso

PI (indice di infusione della frequenza)

Pulsossimetro OCS.tec

Il pulsossimetro di OCS.tec misura i livelli di SpO2 e frequenza cardiaca in soli 8 secondi. Si usa in maniera estremamente semplice, basta inserire il dito all'interno perché i parametri vengano rilevati da questo strumento. Se per 8 secondi il pulsossimetro non riceve alcun tipo di sollecitazione si spegne, consentendo di risparmiare batterie. E' raccomandato per uso domestico e sportivo, ma non per uso medico. Il pulsossimetro di OCS.tec ha un display ampio e quindi di facile lettura, pesa appena 49 gr e pertanto può essere portato ovunque.