Polmonite: Cura e Trattamento

Il Mycoplasma pneumoniae è il più comune agente eziologico della polmonite atipica primaria, che si verifica principalmente nella tarda infanzia e nei giovani adulti, tipicamente in primavera. Il sintomo più comune di questa malattia è la tosse, che tende a presentarsi con episodi parossistici (attacchi violenti) e si accompagna a tracce di muco biancastro nell' espettorato . All'esordio, compaiono brividi e febbre, mentre alcuni pazienti lamentano nausea , vomito e debolezza che perdura per svariati giorni.

Cura e trattamento

Polmonite: qual è il trattamento previsto?

Il trattamento della polmonite varia in relazione alla severità dei sintomi, al tipo di microrganismo responsabile del processo infiammatorio e allo stato di salute del paziente, che può rendere controindicato l'utilizzo di determinati farmaci.

Le polmoniti batteriche sono generalmente trattate con antibiotici; nel caso il medico prescriva questi farmaci, il paziente deve attenersi rigorosamente a quanto prescritto, portando al termine la terapia anche quando i sintomi scompaiono dopo pochi giorni. Questa precauzione diminuisce il rischio di ricadute e la selezione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici.

Nelle polmoniti virali la strategia di intervento si limita generalmente al riposo e alla generosa assunzione di liquidi. Solo in determinate circostanze vengono prescritti farmaci antivirali.

Le polmoniti causate da Mycoplasma pneumonias vengono trattate con antibiotici. Il recupero, tuttavia, può non essere immediato ed il paziente può lamentare uno stato di stanchezza fisica anche dopo che l'infezione è stata debellata.

Nelle forme più gravi, può rendersi necessaria la terapia respiratoria di supporto ed il drenaggio degli empiemi e dei versamenti pleurici di grandi dimensioni. Per sedare il dolore pleurico e la tosse possono essere somministrati antidolorifici ed antitussivi; questi ultimi devono comunque essere utilizzati alla dose minima necessaria, dal momento che la tosse è comunque utile per allontanare i microbi dai polmoni.

Un individuo giovane ed in salute può tornare alle normali attività quotidiane dopo pochi giorni di recupero. Persone di mezza età possono invece aver bisogno di settimane per riconquistare la forza, il vigore fisico ed il senso di benessere antecedenti la malattia. Come anticipato, alcuni casi di polmonite sostenuta da Mycoplasma pneumonia possono lasciare dietro di sé strascichi di debolezza per periodi abbastanza lunghi.

In generale, un riposo adeguato è importantissimo per la guarigione ed il recupero dalla malattia, nonché per prevenire le recidive. In tal senso, per il paziente colpito da polmonite, è quindi importante rispettare le indicazioni mediche, senza forzare il ritorno alle normali attività quotidiane.