Generalità

Cos'è la Polmonite?

La polmonite è un processo infiammatorio che interessa uno od entrambi i polmoni.

Cause

La polmonite è un'infiammazione, di solito acuta, del tessuto polmonare: interessa sia gli alveoli polmonari (piccole cavità in cui avvengono gli scambi di gas tra l'aria respirata e il sangue), sia il tessuto interstiziale. In caso di polmonite, si assiste ad un accumulo di catarro, essudato e pus nei polmoni, che tendono a solidificarsi impedendo il passaggio dell'aria.

Generalmente, la polmonite è causata da infezioni di natura batterica, virale o, più raramente, fungina. Anche l'inalazione di liquidi o sostanze chimiche, così come l'aspirazione nell'albero tracheobronchiale di residui alimentari e succhi digestivi, determina il quadro infiammatorio tipico della malattia (in questi casi, si parla di polmonite ab-ingestis).

Soggetti a Rischio

Le probabilità di ammalarsi dipendono dallo stato di salute dell'ospite e, generalmente, sono superiori al di sotto dei due anni di età e al di sopra dei 65. I principali fattori che aumentano il rischio di polmonite sono: infezioni delle alte vie respiratorie, fumo di sigaretta, abuso di alcol, insufficienza cardiaca ed immunodepressione.

Sintomi

In risposta all'infiammazione, i polmoni si riempiono di liquido, rendendo difficile la normale funzione respiratoria, con comparsa di dispnea (respiro affannoso). Oltre alle difficoltà respiratorie, spesso i sintomi della polmonite ricalcano quelli di una banale influenza, con tosse, mal di testa, malessere generale e febbre. Talvolta, compaiono anche dolore acuto al torace, asma, inappetenza e nausea.

Diagnosi e Trattamento

La diagnosi di polmonite viene posta esaminando le radiografie del torace, i sintomi e, talvolta, l'espettorato del paziente.

Il trattamento medico dipende dalle cause di origine della malattia; nelle polmoniti batteriche, ad esempio, si utilizzano gli antibiotici, mentre in quelle virali è spesso sufficiente il semplice riposo per qualche giorno e la terapia di supporto per contrastare disidratazione e sciogliere il muco presente nei polmoni. Nei casi più seri, possono essere indicati il ricovero in ospedale ed il ricorso alla terapia respiratoria.

Prevenzione

Per ridurre il rischio di sviluppare una polmonite risultano utili: l'accurato lavaggio delle mani, l'astensione dal fumo e l'impiego di mascherine per evitare il contatto con agenti inquinanti o fortemente irritanti. Inoltre, sono disponibili appositi vaccini per prevenire alcune forme di polmonite infettiva, come quella influenzale e quella pneumococcica.

