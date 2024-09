Bronchite cronica: cos'è? Sintomi, cause e cure

La bronchite cronica si caratterizza per la tendenza ad evolvere in modo progressivo e le riacutizzazioni degli episodi infiammatori presenza di vari fattori esacerbanti, tra cui gli sbalzi di temperatura, le allergie respiratorie e l'esposizione agli agenti infettivi.

La bronchite cronica è un'infiammazione persistente della mucosa che riveste i bronchi, correlata principalmente all' inalazione di sostanze irritanti e dannose , come il fumo di sigaretta , gas di scarico e inquinanti atmosferici.

La bronchite cronica si differenzia dalla forma acuta per una serie di motivi. Innanzitutto, per essere definita cronica, la sintomatologia dell'infiammazione dei bronchi è presente per almeno tre mesi , anche non consecutivi, nell'arco di due anni successivi .

La bronchite cronica mucopurulenta è caratterizzata dal ripetersi di episodi infettivi respiratori, favoriti dalla persistenza del muco denso e viscoso (substrato ideale per la colonizzazione dei patogeni), a livello dei bronchi. In questa forma della patologia, l'espettorato appare purulento.

Attenzione! Recarsi immediatamente dal medico (o in pronto soccorso) in caso di improvviso peggioramento dei sintomi o se si ha l'impressione di non riuscire a respirare.

Nell'ambito della bronchite cronica, la ripetizione degli episodi infiammatori è un evento improvviso, in genere provocato dall'inalazione di sostanze irritanti o da una causa infettiva. Le riacutizzazioni dell'infiammazione dei bronchi provocano un rapido peggioramento dei sintomi respiratori (affanno, respiro sibilante , senso di costrizione toracica, dolore al petto , affaticamento e malessere). In qualche caso, questa condizione può rappresentare un'emergenza medica.

Dal punto di vista clinico, la bronchite cronica è definita dalla presenza di una tosse produttiva (cioè accompagnata da un'eccessiva produzione di muco ed espettorazione dello stesso), per almeno 3 o più mesi l'anno, per 2 anni consecutivi.

L'infiammazione può coinvolgere, inoltre, il polmone predisponendo all'instaurarsi di altre condizioni patologiche , non del tutto reversibili, come:

In qualche caso, se trascurata e protratta nel tempo, la bronchite cronica tende ad evolvere in modo progressivo, comportando una limitazione al flusso aereo, che diviene sempre più marcata e rende difficoltosa la respirazione , anche dopo piccoli sforzi.

Trattamento e rimedi

L'obiettivo del trattamento della bronchite cronica consiste nel limitare le riacutizzazioni e, soprattutto, prevenire la progressione della malattia. Nel caso s'instauri una BPCO, infatti, non esiste attualmente una cura efficace che consenta di ripristinare la funzionalità respiratoria perduta.

In ogni caso, la strategia terapeutica più appropriata deve sempre tenere in considerazione le indicazioni individuali stabilite dal medico, formulate in relazione all'entità del disturbo, alla sintomatologia ed alle esigenze personali del paziente.

Come si cura la bronchite cronica?

Innanzitutto, il corretto approccio alla bronchite cronica prevede la rimozione della cause che la provocano, come il fumo e l'esposizione agli inquinanti.

Per alleviare i sintomi e facilitare la guarigione, la terapia di supporto prevede un'idratazione adeguata abbinata a riposo: bere molto favorisce, infatti, la fluidificazione delle secrezioni mucose.

Per quanto riguarda i farmaci per la bronchite cronica, il medico può prescrivere dei broncodilatatori d'assumere per via inalatoria. Questi medicinali aiutano la muscolatura dei bronchi a rilassarsi e favoriscono il passaggio dell'aria, migliorando le capacità respiratorie. La maggior efficacia si ottiene con l'intervento precoce e seguendo regolarmente la terapia.

Altri farmaci che potrebbero essere indicati sono gli espettoranti, che fluidificano il muco, facilitandone l'eliminazione, nel caso si abbia difficoltà ad espellerlo con i colpi di tosse.

In qualche caso, la bronchite cronica può rendere necessario un ricovero ospedaliero, per gestire eventuali problematiche, ad esempio, con l'ossigenoterapia, la ventilazione meccanica non invasiva (con maschera facciale) e la nutrizione per via parenterale. Le medicine usate principalmente a livello ospedaliero possono comprendere corticosteroidi per via sistemica (in compresse o per via endovenosa), antibiotici (se necessari, cioè in presenza di concomitanti infezioni batteriche) e mucolitici.

