Bronchiectasie: sintomi, cosa fare e come si curano

Cosa sono le bronchiectasie?

Le bronchiectasie sono delle dilatazioni croniche dei bronchi, di calibro superiore ai 2 mm, dovute alla distruzione delle loro pareti; le bronchiectasie possono essere congenite (cioè presenti dalla nascita) o acquisite (cioè provocate da una malattia, come una bronchite, un'infiammazione o da altri fattori, come la vecchiaia o l'abitudine al fumo). Le forme congenite, molto rare, sono dovute a malformazioni o debolezza delle pareti dei bronchi. Le forme acquisite, invece, derivano dalla distruzione della componente elastica dei bronchi, causata da un'infezione. Il 50 per cento ed oltre dei pazienti con bronchiectasie ha sofferto in passato, generalmente nell'infanzia, di malattie broncopolmonari (broncopolmonite, pertosse, tubercolosi). Va annotato però che le affezioni bronchiali croniche, molte delle quali portano all'ostruzione di tratti di canalicoli respiratori, non sempre e non necessariamente determinano bronchiectasie, ragion per cui bisogna ammettere la concorrenza di sconosciuti fattori intrinseci ai bronchi, affinché possa realizzarsi questo stato morboso. Un dato di fatto non facilmente esplicabile è che nella maggior parte dei bronchiectasici è presente una sinusite.