Black Friday 2021 Amazon Tra gli appuntamenti più attesi dell'autunno, c'è quello con il Black Friday 2021 Amazon. Il grande evento dedicato allo shopping online, di origine statunitense, vede i grandi marchi di tutte le categorie merceologiche mettere a disposizione i loro prodotti a prezzi ribassati per un arco limitato di tempo. Tradizionalmente, il Black Friday si svolge nell'ultima settimana di novembre, e consente a tutti di approfittare di sconti imperdibili anche nei settori dello sport, della salute e della cura della persona. Negli anni, l'evento è diventato - per gli italiani - anche un modo intelligente di anticipare i regali di Natale, a costi più convenienti ed evitando le corse e le file dell'ultimo giorno.

Black Friday Amazon 2021: Date Il Black Friday Amazon 2021 quando inizia? L'appuntamento vero e proprio con lo shopping online è fissato quest'anno per i giorni 25 e 26 novembre. Ma l'evento è stato preceduto anche quest'anno dalla Early Black Friday Week e avrà una doppia coda con l'ormai altrettanto celebre Cyber Monday e i Last Minute Deals. Gli sconti che via via si rendono disponibili permettono a tutti di scegliere, per ogni singola categoria di prodotti, tra una lunga serie di modelli, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Black Friday Amazon 2021 Anticipato dall'8 al 18 novembre Cos'è il Black Friday Anticipato? Si tratta di 11 giorni di promozioni e sconti che Amazon propone ai suoi utenti prima dei giorni del Black Friday 2021 vero e proprio. Dall'8 al 18 novembre 2021 sul portale di e-commerce più famoso del mondo ci sono stati quindi migliaia di prodotti già in offerta, disponibili per l'acquisto immediato, senza dover per forza attendere il fatidico "Venerdì Nero".